Мещанский суд Москвы начинает рассмотрение иска о ликвидации фонда, который обеспечивает работу штаба Навального
С таким требованием в суд ранее обратилось министерство юстиции. Ведомство обвиняет фонд «Пятое время года» в нарушении российского законодательства. Минувшей осенью в организации прошли проверки по требованию московской прокуратуры. О каких именно нарушениях идет речь, в министерстве не уточняют. В самом фонде считают претензии и требования Минюста незаконными.
Комментарии2
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opiatnovyi63 22 января 2018 | 08:08
Скоро воровская власть создаст специальное министерство против Навального!
vaka257 22 января 2018 | 08:09
Это лишний раз говорит о том,что Путин страшно боится Навального...Отсюда все действия,чтобы Навальный со своей командой не мог работать...Конституцией путинщина давно подтёрлась...