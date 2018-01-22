Мещанский суд Москвы начинает рассмотрение иска о ликвидации фонда, который обеспечивает работу штаба Навального

С таким требованием в суд ранее обратилось министерство юстиции. Ведомство обвиняет фонд «Пятое время года» в нарушении российского законодательства. Минувшей осенью в организации прошли проверки по требованию московской прокуратуры. О каких именно нарушениях идет речь, в министерстве не уточняют. В самом фонде считают претензии и требования Минюста незаконными.