Строительство Большой кольцевой линии стартовало в московском метро
Она станет самым длинным подземным кольцом в мире и самой загруженной веткой городского метро, считает мэр столицы Сергей Собянин.
На Большом кольце планируется построить 31 станцию с 21 пересадкой.
Комментарии4
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sergeev67 22 января 2018 | 07:38
Насчет загруженности - это спорно. Не так уж многим людям приходится ездить из Бутова в Капотню.
К тому же на противоположный конец города лучше добираться по прямой а не в обход, по кругу.
compare 22 января 2018 | 07:38
все хорошо,главное,чтобы это кольцо,не стало "золотым кольцом"...
pmasel 22 января 2018 | 07:49
compare: ССС все равно куда деньги вбухивать, что бы федералы не отобрали. Поэтому и делаются все эти "знаковые" проекты. Ну и заодно на них и себя и дружков своих можно не обидеть. Польза куды не глянь. )))
odobryam_s 22 января 2018 | 08:02
pmasel: Тем более, что строить можно вечно!