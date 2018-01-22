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07:32, 22 января 2018

Строительство Большой кольцевой линии стартовало в московском метро

Она станет самым длинным подземным кольцом в мире и самой загруженной веткой городского метро, считает мэр столицы Сергей Собянин.

На Большом кольце планируется построить 31 станцию с 21 пересадкой.

Комментарии

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sergeev67 22 января 2018 | 07:38

Насчет загруженности - это спорно. Не так уж многим людям приходится ездить из Бутова в Капотню.
К тому же на противоположный конец города лучше добираться по прямой а не в обход, по кругу.

compare 22 января 2018 | 07:38

все хорошо,главное,чтобы это кольцо,не стало "золотым кольцом"...

pmasel 22 января 2018 | 07:49

compare: ССС все равно куда деньги вбухивать, что бы федералы не отобрали. Поэтому и делаются все эти "знаковые" проекты. Ну и заодно на них и себя и дружков своих можно не обидеть. Польза куды не глянь. )))

odobryam_s 22 января 2018 | 08:02

pmasel: Тем более, что строить можно вечно!

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