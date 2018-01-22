Ситуацию в Сирии сегодня планируют обсудить в Совете безопасности ООН

Инициатором созыва экстренного заседания стала Франция. Она собирается говорить о необходимости доставки гуманитарной помощи, написал в твиттере министр иностранных дел республики Жан-Ив Ле Дриан. Турция с субботы проводит на северо-западе Сирии операцию «Оливковая ветвь» против курдских отрядов самообороны.