Ситуацию в Сирии сегодня планируют обсудить в Совете безопасности ООН
Инициатором созыва экстренного заседания стала Франция. Она собирается говорить о необходимости доставки гуманитарной помощи, написал в твиттере министр иностранных дел республики Жан-Ив Ле Дриан. Турция с субботы проводит на северо-западе Сирии операцию «Оливковая ветвь» против курдских отрядов самообороны.
Комментарии1
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us101 22 января 2018 | 08:00
Наверное мало кто знает, но проблемы в Израиле напрямую связанны с Турцией. Начиная с того что она натыкала в Иерусалиме свои святыни, во время оккупации в 16м веке, И заканчивая поставок, так называемым "Палестинцам", вооружения, замаскированного под корабли гуманитарного конвоя. Тогда помнится дошло до военной операции Израильтян на контролируемых территориях, которая так и называлась - "Оливковая ветвь"
Так-что всё это лицемерное кощунство в конечном итоге, ни что иное как заморачивание мозгов молодого поколения на один шаг ближе ко всемирному халифату...