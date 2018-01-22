Россиянин Александр Винник, которого должны экстрадировать в США, не просил политического убежища в Греции

Так настаивает его адвокат Тимофей Мусатов. Он сказал «Коммерсанту», что поддерживает связь с Винником, периодически посещает его в тюрьме, и каждый день дважды связывается по телефону. О том, что россиянин якобы попросил убежища, ранее сказал журналистам его греческий защитник. По его словам, пока этот вопрос не будет рассмотрен, Винника никуда не экстрадируют. Ранее греческий суд удовлетворил запрос США об экстрадиции российского гражданина. Американские власти обвиняют его в хищении и отмывании $4 млрд. В России Винник проходит по делу о хищении 600 тыс. руб. Сам он добровольно согласился, чтобы его выдали на родину.