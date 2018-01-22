Сочинский суд арестовал редактора сайта «БлогСочи» Александра Валова
Его подозревают в вымогательстве у депутата Госдумы Юрия Напсо. Следствие считает, что взамен Валов обещал не публиковать сведения, которые порочат парламентария. Как сказал «Эху» адвокат активиста и блогера, количество материалов, предоставленных следствием, было недостаточно. Защита намерена обжаловать арест. Сам Валов ранее замечал, что действия правоохранительных органов преследуют цель закрыть сайт «БлогСочи». На ресурсе появлялись новости о ситуации и проблемах в регионе, в том числе при подготовке к Олимпиаде.
Комментарии1
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book_publisher 22 января 2018 | 07:54
Так опубликовал бы уже компроматик, чего теперь терять-то..