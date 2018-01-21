Испания намерена арестовать бывшего главу Каталонии Карлеса Пучдемона, если покинет территорию Бельгии
Прокуратура Испании может выдать европейский ордер на его арест.
Об этом стало известно после сообщений о ом, что Пучдемон собирается 22 января посетить столицу Дании Копенгаген для участия в дебатах «Каталония и Европа на перекрестке за демократию».
Запрос об аресте будет направлен судье Пабло Льярене, который ведет дела, связанные с объявлением независимости Каталонии, — сообщает Росбалт.
Комментарии1
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ura_123 21 января 2018 | 20:41
Правильно.