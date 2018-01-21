Испания намерена арестовать бывшего главу Каталонии Карлеса Пучдемона, если покинет территорию Бельгии

Прокуратура Испании может выдать европейский ордер на его арест.

Об этом стало известно после сообщений о ом, что Пучдемон собирается 22 января посетить столицу Дании Копенгаген для участия в дебатах «Каталония и Европа на перекрестке за демократию».

Запрос об аресте будет направлен судье Пабло Льярене, который ведет дела, связанные с объявлением независимости Каталонии, — сообщает Росбалт.