В Калужской области полиция задержала сборщицу подписей за кандидата в президенты Ксению Собчак

Ушакова около часа пробыла в полиции, ее отпустили, взяв объяснительную, — сообщает ОВД-Инфо.

Полицию вызвали пожилые женщины, когда Зульфия Ушакова взяла подпись и паспортные данные у их соседки.По словам Ушаковой, полицейские грозились применить электрошокер, если бы она отказалась ехать с ними.

«Бабушки сказали мне, что будут голосовать только за Путина, и спросили меня, не за него ли я собираю подписи. Я сказала, что нет. Они меня спрашивают: а за кого тогда? Я не стала им отвечать, и, видимо, поэтому они вызвали полицию», — пояснила активистка.

Координатор калужского штаба Собчак Марина Пунько рассказала, что полицейские отказались говорить с представителями штаба. Ушакову отпустили только после того, как юристы штаба Собчак связались с дежурным прокурором.