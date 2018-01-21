В Калужской области полиция задержала сборщицу подписей за кандидата в президенты Ксению Собчак
Ушакова около часа пробыла в полиции, ее отпустили, взяв объяснительную, — сообщает ОВД-Инфо.
Полицию вызвали пожилые женщины, когда Зульфия Ушакова взяла подпись и паспортные данные у их соседки.По словам Ушаковой, полицейские грозились применить электрошокер, если бы она отказалась ехать с ними.
«Бабушки сказали мне, что будут голосовать только за Путина, и спросили меня, не за него ли я собираю подписи. Я сказала, что нет. Они меня спрашивают: а за кого тогда? Я не стала им отвечать, и, видимо, поэтому они вызвали полицию», — пояснила активистка.
Координатор калужского штаба Собчак Марина Пунько рассказала, что полицейские отказались говорить с представителями штаба. Ушакову отпустили только после того, как юристы штаба Собчак связались с дежурным прокурором.
Комментарии2
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askol2016 21 января 2018 | 20:36
На продавливание переназначения Путин бросил всю мощь своего репрессивного аппарата.
sergeypuskino 21 января 2018 | 20:39
на самом деле это ОЧЕНЬ НЕ ЧЕСТНО, выдавать только половину информации. Забрали её за сбор паспортных данных у больной женщины, после её отказа сообщить что она вообще задумала.