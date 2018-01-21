Лидеру отделения «ЯБЛОКО» Коровайному отказались предоставить помещение для детского тура игры «Что? Где? Когда?»
Чиновники из администрации Ейска отказались предоставить помещение лидеру местного отделения партии «ЯБЛОКО» Александру Коровайному для проведения детского тура игры «Что? Где? Когда?». Отказ они, по словам Коровайного, объяснили тем, что он оппозиционер. Об этом пишет«Голос Кубани».
По словам Коровайного, он перенес проведение игры в кафе «Сицилия», однако, которое тоже внезапно отказалось предоставлять помещение.
Он добавил, что согласно новой политике администрации края, оппозиционеры не должны участвовать в мероприятиях с молодежью. Коровайный намерен писать жалобу в Международную ассоциацию клубов «Что? Где? Когда?», губернатору Кубани и в администрацию президента России.
Комментарии4
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jetsam 21 января 2018 | 20:35
пусть пишет в спортлотто. надежней будет.
danko_wbane 21 января 2018 | 20:37
jetsam: верно.
pukins_1 21 января 2018 | 20:39
Так у него же ответы были заготовлены заранее: "Явлинский - на выборах Президента - 18 марта 2018 года"...
rips2 21 января 2018 | 20:41
Так, я организатор.., представьте мне- и списочек... А потом когда государство все предоставит, яблоко устроит пиар ,как оно все умеет организовывать. Так получается?))
И если ты не модель с кафе договориться, владельцам которых плевать на все, кроме денег, то что же ты за организатор!?