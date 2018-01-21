Лидеру отделения «ЯБЛОКО» Коровайному отказались предоставить помещение для детского тура игры «Что? Где? Когда?»

Чиновники из администрации Ейска отказались предоставить помещение лидеру местного отделения партии «ЯБЛОКО» Александру Коровайному для проведения детского тура игры «Что? Где? Когда?». Отказ они, по словам Коровайного, объяснили тем, что он оппозиционер. Об этом пишет«Голос Кубани».

По словам Коровайного, он перенес проведение игры в кафе «Сицилия», однако, которое тоже внезапно отказалось предоставлять помещение.

Он добавил, что согласно новой политике администрации края, оппозиционеры не должны участвовать в мероприятиях с молодежью. Коровайный намерен писать жалобу в Международную ассоциацию клубов «Что? Где? Когда?», губернатору Кубани и в администрацию президента России.