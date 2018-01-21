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20:30, 21 января 2018

В Северной Осетии главврача Александра Цомаева уволили после комментария о нехватке денег на молочную кухню

Об этом сообщает сайт"Кавказ.Реалии".
Цомаев работал главврачом в центральной районной больнице Алагира. 31 декабря в издании вышла статья о молочной кухне для малообеспеченных детей, единственной на весь Алагирский район, которую перестало финансировать государство. В своем комментарии главврач рассказал, что Минздрав не выделил больнице денег и не отвечает на его просьбы поставить средства для закупки продукции.
По словам главврача, в Минздраве ему ничего не объяснили, просто молча отдали трудовую книжку.
Минздрав Северной Осетии это кадровое решение пока никак не прокомментировал.
Сотрудники центральной районной больницы Алагира намерены 29 января устроить акцию во дворе учреждения, чтобы выразить протест против увольнения коллеги и новых назначений в системе здравоохранения.

Комментарии

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igor20012 21 января 2018 | 20:34

Нужно в суд подавать.

pukins_1 21 января 2018 | 20:36

Ну вот, теперь в Северной Осетии нехватка порядочных главврачей...

askol2016 21 января 2018 | 20:41

Нет денег на молочную кухню - кормите шашлыками из курдючных баранов.

g_e_e__p 21 января 2018 | 20:41

Выдал гостайну.

ki000999 21 января 2018 | 20:42

31 декабря в издании вышла статья о молочной кухне для малообеспеченных детей, единственной на весь Алагирский район, которую перестало финансировать государство...................У нас, где раньше были молочные кухни, теперь пекарня и пивмаг или пивоман, что то такое. Голосуйте и дальше за "нашего", сильного" " ..резидента, он ещё не все уничтожил!

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