В Северной Осетии главврача Александра Цомаева уволили после комментария о нехватке денег на молочную кухню

Об этом сообщает сайт"Кавказ.Реалии".

Цомаев работал главврачом в центральной районной больнице Алагира. 31 декабря в издании вышла статья о молочной кухне для малообеспеченных детей, единственной на весь Алагирский район, которую перестало финансировать государство. В своем комментарии главврач рассказал, что Минздрав не выделил больнице денег и не отвечает на его просьбы поставить средства для закупки продукции.

По словам главврача, в Минздраве ему ничего не объяснили, просто молча отдали трудовую книжку.

Минздрав Северной Осетии это кадровое решение пока никак не прокомментировал.

Сотрудники центральной районной больницы Алагира намерены 29 января устроить акцию во дворе учреждения, чтобы выразить протест против увольнения коллеги и новых назначений в системе здравоохранения.