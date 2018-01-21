Жертвами нападения террористов на гостиницу Intercontinental в Кабуле стали 18 человек
В том числе девять граждан Украины, — сообщает ВВС со ссылкой на информацию от местной полиции. Ранее СМИ утверждали, что власти занижают число жертв и от рук террористов и при штурме погибли более 40 человек.
По официальным данным, среди жертв теракта один гражданин Германии, один — Греции, один — Казахстана и четверо — Афганистана.
Ответственность за теракт взял на себя «Талибан»*. Об этом сообщила Рита Кац, глава организации SITE Group, которая отслеживает информационную активность террористов.
Комментарии2
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metalag 21 января 2018 | 20:09
Не понял! Что граждане Украины делали в Афганистане?
Неужели на отдых приехали?:)))
pontifig 21 января 2018 | 20:16
metalag: упуйлок,это только ты бываешь только там,где разрешат. А во всем остальном мире люди бывают там,где хотят