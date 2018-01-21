Жертвами нападения террористов на гостиницу Intercontinental в Кабуле стали 18 человек

В том числе девять граждан Украины, — сообщает ВВС со ссылкой на информацию от местной полиции. Ранее СМИ утверждали, что власти занижают число жертв и от рук террористов и при штурме погибли более 40 человек.

По официальным данным, среди жертв теракта один гражданин Германии, один — Греции, один — Казахстана и четверо — Афганистана.

Ответственность за теракт взял на себя «Талибан»*. Об этом сообщила Рита Кац, глава организации SITE Group, которая отслеживает информационную активность террористов.