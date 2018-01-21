Соединенные Штаты признают право Турции на защиту безопасности, но в рамках закона
США также призывают Турцию к тому, чтобы ее военные операции на северо-западе Сирии были ограничены по масштабу и продолжительности и настаивают на том, чтобы Анкара проявляла осторожность и избегала жертв среди мирного населения, — об этом говорится в заявлении представителя госдепартамента США Хезер Науэрт.
Ранее генштаб Турции объявил о начале операции «Оливковая ветвь» против формирований курдов в сирийском Африне. Сирийское правительство решительно осудило нападение Турции на Африн и обвинило Анкару в поддержке террористов.
Комментарии6
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glotov 21 января 2018 | 20:09
...чтобы Анкара проявляла осторожность и избегала жертв среди мирного населения....
Космический цинизм.
metalag 21 января 2018 | 20:12
glotov: Теоретически, я согласен с заявлениями США.
А, практически, что сами США творят?
doorin 21 января 2018 | 20:17
Breaking news !
USA обвинили Турцию в незаконном нахождении
на территории Сирии и тем более ведении там
каких либо военных операций.
alo0000 21 января 2018 | 20:12
"Ты там это - того... - Чевой таво? - Ты, это, не хулигань...
jetsam 21 января 2018 | 20:25
канделябром по башке - можно, хоть сто раз.
а вот ниже пояса - ни-ни.
art_ 21 января 2018 | 20:33
Туземцы продолжайте резать друг друга - это перевод...