Соединенные Штаты признают право Турции на защиту безопасности, но в рамках закона

США также призывают Турцию к тому, чтобы ее военные операции на северо-западе Сирии были ограничены по масштабу и продолжительности и настаивают на том, чтобы Анкара проявляла осторожность и избегала жертв среди мирного населения, — об этом говорится в заявлении представителя госдепартамента США Хезер Науэрт.

Ранее генштаб Турции объявил о начале операции «Оливковая ветвь» против формирований курдов в сирийском Африне. Сирийское правительство решительно осудило нападение Турции на Африн и обвинило Анкару в поддержке террористов.