Сегодняшний уровень российско-американских отношений представитель Кремля охарактеризовал одним словом: «Коллапс»
При этом Песков заявил, что у отношений между лидерами двух стран «перспективы есть».
Песков согласился с предположением, что у президентов двух стран могли бы сложиться хорошие отношения, если бы не внутренние факторы в США.
Комментарии16
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seryj_wolk 21 января 2018 | 20:06
Вопреки мнению пропутинцев, что Путин=рфия, Трамп это еще не америка, а только выбранный главный чиновник, которому делать все, что придет ему в голову, не дадут. Промахнулись рфики с менталитетом, за что и придется отвечать.
alo0000 21 января 2018 | 20:07
Слава богу, что в США есть внутренние факторы. А то - покажи дурачку пальчик...
mikhail_spb_ 21 января 2018 | 20:08
"Молодцы".
Испортили отношения России со всеми развитыми странами, спрятались за кремлёвскими стенами и оттуда констатируют, что, мол, коллапс наступил.
salhomir_murza 21 января 2018 | 20:14
mikhail_spb_:
К сожалению, если США и Россия опять не поделят мир, то нам грозит термоядерный Армагеддон, после которого никто не выживет, кроме ватно-колорадной биомассы.
kompricikos 21 января 2018 | 20:40
mikhail_spb_: 29 января уже не коллапс, а просто по-русски опа
nikolashin2017 21 января 2018 | 20:42
mikhail_spb_: и сказал окурка друг:
наступил коллапс вокруг...
ura_123 21 января 2018 | 20:08
Перспективами пескофф видимо называет санкционные списки,которые должны появиться после 29.10.18 ?
sadda 21 января 2018 | 20:12
Письков конечно же специалист по Америке, как никак у его жены Навки есть американское гражданство.
kir_pich_101 21 января 2018 | 20:13
Под внутренними факторами он имел ввиду те бабки, которые они туда перекачали?
plank1957 21 января 2018 | 20:23
Это не коллапс отношений России и США. Это коллапс отношений клики Путина с США.
b522 21 января 2018 | 20:24
Содатели коллапса возопили...Не надо было свинячье рыло в Украину...Засунули, вот и получили по полной. А орали, еще санкций наложите и плясали гопака.
solonko 21 января 2018 | 20:25
То есть, в том, что отношения Америки и России плачевные виноваты "внутренние факторы США", а никак не Россия. Россия, вообще, здесь ни при чем, "нас тут не стояло".
jetsam 21 января 2018 | 20:27
дипломат, этот пескоструй, вот маша придет и скажет прямо - киздец, а не отношения.
igor20012 21 января 2018 | 20:31
Какие внутренние факторы ? Чушь, просто когда несколько месяцев назад была встреча глав государств во вьетнаме, путин уехал оттуда за пару часов до запланированной встречи с Трампом, показав этим, что на Трампа ему наср-ть, вот тат и разъярился на путина и Россию.
nichirin 21 января 2018 | 20:32
Личные перспективы пусть оставят в номере гостиницы. На профессиональном уровне хотелось бы хоть раз за 20 лет что-то увидеть от вечного Кандидата.
edun1952 21 января 2018 | 20:35
Проивостояние неадекватов: один в рамках Конституции - второй по понятиям. Последствия не предсказуемы.