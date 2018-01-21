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20:01, 21 января 2018

Кремль готовится к обвинению в подтасовке президентских выборов

Об этом в интервью российскому телевидению сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Готовимся, потому что это тоже весьма прогнозируемо. Вы знаете, что и лично на нашего президента, и на нашу страну задолго до выборов так сказать, на глиссаде, начались массированные атаки. Они готовятся, они тщательно режиссируются,» – сказал Песков. Он добавил, что считает Владимира Путина самым опытным, самым знающим, самым талантливым мировым лидером. Песков сожалеет, что сейчас мало суверенных глав государств, с которыми Путин может вести диалог.

Комментарии

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dilevski1973 21 января 2018 | 20:05

Да,почти не осталось диктаторов в мире. Тут песков прав

tvitov66 21 января 2018 | 20:06

dilevski1973: а НЕ подтасовывать они не пробовали?

gs1112 21 января 2018 | 20:19

Основные подтасовки будут в Крыму. Для Путина это сакральное место, всему миру надо будет ткнуть под нос результат 95-97% поддержки ВВП. Международные наблюдатели туда не поедут, а Аксенов и так редкий жулик, а в этом случае проявит чудеса шулерства дабы угодить патрону и продлить срок своих полномочий.

her 21 января 2018 | 20:36

Пресс-секретарь Путина Песков заявил о подготовке атак с целью "лишить Россию сильного лидера"
--------------
гыыы, а почему у этого "сильного лидера" такая импотентная экономика? :-)

mcf 21 января 2018 | 20:39

да немало осталось, просто они все заждались его на том свете.

pmasel 21 января 2018 | 20:09

Песок лизнул так лизнул, по самые десны.

elloi 21 января 2018 | 20:34

pmasel: И после этого зарплату Пескову ещё не подняли ???

mikhail_spb_ 21 января 2018 | 20:05


Всем известно, что пескоструй - лживейший и наглейший из лжецов, а также преданный задолиз нацлидера.
Каждым своим изречением он это подтверждает.

pukins_1 21 января 2018 | 20:24

mikhail_spb_: "Кремль готовится к обвинению в подтасовке..." - детский лепет на лужайке: как можно подтасовать уже известный результат? Это все равно, что подвергать сомнению известие, что 1 января наступит новый год. Уссатый, по обыкновению, просто нагнетает обстановку...

pavel_svr 21 января 2018 | 20:34

pukins_1:
Так не одному Навальному нагнетать. Кто-то нагнетает, чтоб на выборы не ходили, кто-то чтоб ходили, вполне естественно, что не по правилам?!

qorswen 21 января 2018 | 20:05

"сказал Песков. Он добавил, что считает Владимира Путина самым опытным, самым знающим, самым талантливым мировым лидером"

Пора хуйлу присвоить звание "великий руководитель". Или "любимый руководитель".

ura_123 21 января 2018 | 20:06

А разве Чуров не подготовил в полном объёме?

sisyanfashist 21 января 2018 | 20:06

Да в чем проблема то? Свалить все на пиндосов и делов то !)

g_e_e__p 21 января 2018 | 20:10

sisyanfashist: Ну да, они же на Россию сваливают. Так сказать зеркальная мера )))

ded64 21 января 2018 | 20:11

. Кто зависим с теми и ведем диалоги.... Нацгвардию подтянуть с 19 марта...

beobachter 21 января 2018 | 20:12

Кремль готовится к обвинению в подтасовке президентских выборов

Репутация, однако. Пиндосию и Гейропу даже зомби ТВ не обвиняло в подтасовках выборов. В чём угодно, но только не в этом.....

jetsam 21 января 2018 | 20:12

до слез смешно!
подтасовки? у нас? на выборах президента?????
да офигели - какие у нас выборы - народ уже победил - ввп очередной срок мотать пойдет.

stas12006 21 января 2018 | 20:15

Читай так : кремль готовится подтосовать выборы, и готовится , что его будут в этом обвинять.

jetsam 21 января 2018 | 20:22

stas12006: нет. сто раз нет.
для того, чтобы были подтасовки выборов - должны быть выборы.
а выборов нет, не было и не будет. поэтому обвинения в подтасовке - 100% ложь.
нельзя поймать черную кошку в темной комнате, если кошки нет.

plank1957 21 января 2018 | 20:21

Оговорка по Фрейду. Переводя на русский сие означает, что Кремль собирается фальсифицировать выборы, но очень тщательно будет подчищать хвосты, параллельно показывая всеобщий восторг россиян по поводу голосования за Путина. Я так полагаю, что пропагандонам от Кремля будут разнарядки о том, где и с кем вести репортажи, являющиеся инсценировками. Беда только в том, виртуальная реальность ничего не значит в настоящей реальности.

(комментарий скрыт)

tks 21 января 2018 | 20:24

Вот же блин, ядрёна мать! Значит, будут тасовать!

kir_pich_101 21 января 2018 | 20:24

Мало желающих испачкаться...
Но это значит, что если выберут опять вошьдя, значит подтасовка...
Будем знать.

ha12raz 21 января 2018 | 20:26

Как у воров алиби называется......отмазка ?

ushkujnik 21 января 2018 | 20:28

"Самый опытный, самый знающий, самый талантливый мировой лидер", находящийся у руля российской власти 18 лет - безнадёжно устал...

Но, ни холуйское окружения, ни друзья-олигархи, ни антинациональные "элиты" этого факта, в своих сугубо меркантильных и шкурных интересах, не признают...

Стране нужны новые молодые незаангажированные кланами лидеры... Честные, энергичные, принципиальные... Но при нынешнем очередном застое - это невозможно...

Всё, что смогли родить кремлёвские кукловоды - это Ксюша Собчак, которую пиарят все федеральные каналы... Надеюсь, этот проект обломится так же, как и предыдущий проект с её внедрением в лидеры Болотной оппозиции...

А вот чтобы не было подтасовок и административных финтов - следует голосовать за единого кандидата КПРФ и левых, народно-патриотических сил... И быть готовым к любым сценариям и ситуациям...

larisa361 21 января 2018 | 20:29

Я полностью согласна с Песковым,говорящем о таланте Путина.Это какими же сверхспособностями нужно обладать,чтобы разворовать самую большую и богатую страну.

yrich040 21 января 2018 | 20:38

larisa361: Лариса,я не понял ,поясните пожалуйста,это после Горбачева,Ельцина ,Березовского и Ходорковского страна была "самая богатая и самая большая"?
Я не ошибаюсь?

komiccap_nkvd 21 января 2018 | 20:31

за Путина на этих выборах будет еще больше голосов. Кремль будет вынужден подтасовать результаты. уменьшить количество голосов за Путина. иначе мир не поверит в такой большой процент. думаю, уменьшат с 80% до 52-54%
за такой высокий рейтинг Путин должен благодарить российских либералов и русофобов. почитав что они пишут и говорят, даже противники Путина побегут отдать за него голос

ovrag 21 января 2018 | 20:32

Судя по текстам Пескова, ему уже вообще по х..р, какую нести ахинею. Чем бредовей и смешней, тем лучше.

virgenu 21 января 2018 | 20:38

Какая наглость!!!!! Мало образованный, невежественный человек средних способностей оказался в президентском кресле по воле случая как гарант неприкосновенности Ельцина и его семьи. Единственный талант-создал мафиозную структуру государственного масштаба из своих друзей и блюдолизов. Привести богатейшую страну к 42 месту в мире по уровню жизни граждан, 27% населения живёт в нищете- для этого действительно нужен талант. Подавляющее число мировых лидеров считают его токсичным и не желает иметь с ним дел- обманет, или испачкает.

jetsam 21 января 2018 | 20:38

"Песков сожалеет, что сейчас мало суверенных глав государств, с которыми Путин может вести диалог. "
-- поименный список: мадуро, ким, асад. кандидат в члены списка - простиУтка эрдоган.
все остальные страны - диктаторские и с ними не интересно говорить.

pavvlad 21 января 2018 | 20:39

"считает Владимира Путина самым опытным, самым знающим, самым талантливым мировым лидером."
=================================================================
Высший пилотах! Так тщательно еще никто в мире не вылизывал. И опять мы впереди планеты всей!

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