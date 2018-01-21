Главный редактор сайта «БлогСочи» Александр Валов по решению суда арестован на 2 месяца

Об этом в Твиттере сообщил его адвокат Александр Попков. Издание «Кавказский узел» пишет, что на заседании Валов потребовал отвода судьи Тайгибова, так как блогер писал про него критический материал и сомневается в его непредвзятости. Судья объявил, что материал не читал.

Следствие обвиняет Валова в том, что он вымогал деньги у депутата Госдумы от ЛДПР Юрия Напсо. Сам Валов вину не признает и считает, что преследование связано с тем, что скоро выборы президента, а «БлогСочи» единственный независимый информационный проект в городе.