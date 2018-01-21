Главный редактор сайта «БлогСочи» Александр Валов по решению суда арестован на 2 месяца
Об этом в Твиттере сообщил его адвокат Александр Попков. Издание «Кавказский узел» пишет, что на заседании Валов потребовал отвода судьи Тайгибова, так как блогер писал про него критический материал и сомневается в его непредвзятости. Судья объявил, что материал не читал.
Следствие обвиняет Валова в том, что он вымогал деньги у депутата Госдумы от ЛДПР Юрия Напсо. Сам Валов вину не признает и считает, что преследование связано с тем, что скоро выборы президента, а «БлогСочи» единственный независимый информационный проект в городе.
Комментарии7
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mikhail_spb_ 21 января 2018 | 20:03
Поймали опаснейшего преступника, который кошмарил жириноидов!
alecks 21 января 2018 | 20:05
мелко плавает блогер. Надо было вымогательствовать с Путина - сейчас, был бы не на нарах, а с миллиардом
anemon 21 января 2018 | 20:07
Краснодарский Край = Чечня. Саня-вор недаром Кущевку насаждал. Надо бороться за Валова!
echo_shar 21 января 2018 | 20:16
anemon:
Если человек - блогер, то он неуиноуен.
Прямо так и записать в Конституции! )
tks 21 января 2018 | 20:19
echo_shar: А вы больше верите ментярам и депутанам? Вы сами из "этих" что ли будете?
echo_shar 21 января 2018 | 20:31
tks:
За верой иди в храм или к шаманам. )))
tks 21 января 2018 | 20:17
Напсо - подлецо!