Суд в Махачкале арестовал мэра города Мусу Мусаева на 10 суток, — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета.

Мусаева подозревают в превышении должностных полномочий. Информации о том, что ему предъявлено обвинение, пока нет.

Мэр не признает вину. Адвокат Мусаева заявил, что будет обжаловать приговор суда, — сообщает Интерфакс.