Суд в Махачкале арестовал мэра города Мусу Мусаева на 10 суток
Суд в Махачкале арестовал мэра города Мусу Мусаева на 10 суток, — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета.
Мусаева подозревают в превышении должностных полномочий. Информации о том, что ему предъявлено обвинение, пока нет.
Мэр не признает вину. Адвокат Мусаева заявил, что будет обжаловать приговор суда, — сообщает Интерфакс.
Комментарии3
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odobryam_s 21 января 2018 | 19:48
Не везет Махачкале на мэров....
alecks 21 января 2018 | 20:12
odobryam_s: а уж как Владикавказу - везёт.... один под приговором оказался (тут же был освобождён, великим праздником "100-летие Думы"), двое отстреляны (в усмерть), предпоследний в бегах (6 млрд прихватил с собой). Вот, ждём ареста/отстрела, очередного.
alecks 21 января 2018 | 20:15
"Дело Амирова/Путина - живёт и побеждает" (лозунг)