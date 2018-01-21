Российские власти уже приняли меры, чтобы минимизировать вред от публикации в США кремлевского доклада
Об этом в эфире российскому телевидению заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он добавил, что в первую очередь нужно принять меры предосторожности для российской экономики. Напомним, что кремлевский доклад о близких к российскому руководству лицах, в отношении которых могут быть введены персональные санкции, как ожидается, выйдет до конца января. В список войдут не только чиновники и бизнесмены, но и члены их семей.
Комментарии23
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tvitov66 21 января 2018 | 19:34
Неужели знаменитые ТУ-95М уже из Энгельса летят к Воронежу?
ura_123 21 января 2018 | 19:38
tvitov66: А подлодки Каспийской флотилии уже перенастраивают координаты целей с игил* на Воронеж
* контора запрёщённая к эксплуатации в РФ.
evgeniy_jovial 21 января 2018 | 20:16
Одни и те же избитые бородатые комменты. Ничего нового не можете придумать. :)))
Оскудели и высохли мозги русофобов. Чахнете прям на глазах. Диван вас до добра не доведёт. Да и госдеп не в лучшей форме.
Посол США в России Джон Хантсман: "Путин никогда не был столь силен."
karlik_sbil_boing 21 января 2018 | 19:35
Портянки и ватники, а у вас есть ответ на вопрос: Почему США с нашими ворами борются эффективнее, чем мы сами и наши правоохранительные органы? Получается, что Америка для россиян делает больше, чем сама Россия.
jetsam 21 января 2018 | 19:44
karlik_sbil_boing: ответ простой, любой первоклассник знает - мы воров ловим за чужой счет - экономим, карл.
dokolle 21 января 2018 | 20:01
jetsam: Ответ не оригинален, потому что они, все делают за наш счет.
Вопрос только в том: кто такие они, и кто такие мы - но многие начинают постепенно догадываться.
ura_123 21 января 2018 | 19:35
"Приняли меры.." это типа как всем пострадавшим выплатят из бюджета?
alo0000 21 января 2018 | 20:01
ura_123: всем гениальным детям велели пользоваться контрацептивами, чтобы санкции не коснулись внуков и правнуков.
kir_pich_101 21 января 2018 | 19:37
Жим-жим...Подумал Письков, но сказал другое.
sensei54 21 января 2018 | 19:38
\...нужно принять меры предосторожности для российской экономики.\
Прямая цитата от товарища Саахова о баранах и шерсти.
jetsam 21 января 2018 | 19:38
сколько возов соломки постелили?
надеюсь, не у ротенбергов покупали?
* "в первую очередь нужно принять меры предосторожности для российской экономики." * - да они офигели с бодуна, на покойника тратиться...
ded_dementsiy 21 января 2018 | 19:43
Массово скупили гражданство Мальты и перевели всё на подставных лиц?
seryj_wolk 21 января 2018 | 20:02
ded_dementsiy: С Мальтой кажется просто, но через пару лет придут фискалы и спросят:откуда дровишки, - и попросят документы. Вот тогда-то и станет весело. Особенно сердце будет радоваться за гениальных детишек, на которы природа вопреки собственным закоеам не отдыхает.
stas_russkiy 21 января 2018 | 19:47
Наш ответ Чемберлену:
"Самые большие в мире стратегические атомные подводные лодки класса "Акула" (проект 941, по классификации НАТО "Тайфун") "Северсталь" и "Архангельск" будут порезаны на металл...
...принято решение об утилизации двух судов из-за отсутствия средств..."
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/rossiya-pustit-na-metallolom-krupneyshie-v-mire-strategicheskie-podlodki-1013324234
jetsam 21 января 2018 | 19:49
stas_russkiy: размер. как известно, не главное....
dnipro_ev 21 января 2018 | 19:59
stas_russkiy: новость для портянок тяжелая
sadda 21 января 2018 | 19:48
А я уж подумала воровать меньше станут. Но путирасты решили идти другим путем и не отказываться от главного дела своей жизни.
anemon 21 января 2018 | 19:48
А чем им доклад навредил? Для них же все санкции - только на пользу! Как там искандеры мадам Семенович? Надеюсь, так же веселы, и в размерах не пострадали.
dnipro_ev 21 января 2018 | 19:57
Опасение только одно - что доклад и, соответственно, санкции окажутся неполными, а только демонстрационными....не хотелось бы этого....эти твари в принципе не понимают нормального языка и отношения.... с каждым днем они должны понимать, что становится только хуже
ihor_syvoryj 21 января 2018 | 20:06
Ну, мужу американской гражданки можно верить!
vadimp 21 января 2018 | 20:15
"Он добавил, что в первую очередь нужно принять меры предосторожности для российской экономики."
В смысле переложить все на народные плечи?
vlasta64 21 января 2018 | 20:15
Здорово что так радуются читатели Эха Москвы, видно ждут что им станет жить лучше, настоящии последователи Власова.
edun1952 21 января 2018 | 20:17
Компенсации олигархам за счет пенсионеров, учителей, медицины.