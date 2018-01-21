Российские власти уже приняли меры, чтобы минимизировать вред от публикации в США кремлевского доклада

Об этом в эфире российскому телевидению заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он добавил, что в первую очередь нужно принять меры предосторожности для российской экономики. Напомним, что кремлевский доклад о близких к российскому руководству лицах, в отношении которых могут быть введены персональные санкции, как ожидается, выйдет до конца января. В список войдут не только чиновники и бизнесмены, но и члены их семей.