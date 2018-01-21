Асад заявил, что введение турецких войск в Сирию связано с политикой Анкары, основанной на поддержке террористов
Сирийский лидер Башар Асад заявил, что введение турецких войск в Сирию связано с политикой Анкары, основанной на поддержке террористов. Об этом сообщает сирийское агентство «Сана». Ранее президент Турции Эрдоган сказал, что операция турецких войск в Сирии закончится быстро. Он добавил, что она проводится для защиты турецких границ. Президент предупредил сторонников прокурдской оппозиции, что в случае протестов против операции в Сирии демонстрации будут разгонять силовики.
Комментарии18
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jetsam 21 января 2018 | 19:36
эй, вы там разберитесь, кто террористов поддерживает.
нам в 4й раз их побеждать недосуг - выборы святейшего на носу.
tvitov66 21 января 2018 | 20:02
jetsam: теперь поВОРу не достанется Сирийской нефти - ее друг Эдик высосет, ему нужнее и помидоры у него по круче будут
timwlad61 21 января 2018 | 19:36
Асад заявил, что введение турецких войск в Сирию связано с политикой Анкары, основанной на поддержке террористов
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Ну,о распаде Сирии уже и глава российского МИДа говорил.
Тоже самое касается и Украины.
Территории надо содержать,но не хапнуть и затем продать,а там разгребайте как там с народом поступить который там живёт.
Вот кто купил по политическому указу территорию с населением пусть теперь и решает эту проблему.
Так ,что господин Асад,политика это не не торговые сделки,политика это оценка возможностей удержать и содержать.
Про тоже самое в любой религии говорится.
На примере братьев Каина и Авеля.И Моисея с Христом.
ura_123 21 января 2018 | 19:44
timwlad61: Тема Израиля и израильтян не раскрыта в полном объёме!
timwlad61 21 января 2018 | 20:10
ura_123: Тема Израиля и израильтян не раскрыта в полном объёме!
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Своё бы удержать .
Вот если отменить советский пятый параграф для переселенцев из восточной Европы и усмирить Ортодоксальные Секты, то на мобилизационной политики Голанские Высоты можно решить все территориальные споры которые возникли на территории Израиля.
Немножко не хватает сталинизма маккартизма в политическом управлении и в бизнесе Израиля .
Забыли Израильтяне Моисея.
Моисей не пятые параграфы лепил,но но консолидировал народ ради единой цели,и когда за ним не пошли,то сорок лет нищими жили ,ну типа бродя по пустыне.
Чёт ортодоксальные евреи не правильно Тору трактуют.
tks 21 января 2018 | 19:40
Если Путин вывел "ихтамнетов" из района операции Эрдогана, чтобы ему подсобить, а Асад (союзник Путина), объявил, что Эрдоган воюет на стороне террористов, то кто тогда после этого Путин?
sisyanfashist 21 января 2018 | 19:44
tks: Путин - хозяин планеты земля !) Или у тебя есть сомнения?)
tks 21 января 2018 | 19:46
sisyanfashist: Как Гитлер до бункера?
sisyanfashist 21 января 2018 | 19:53
tks: Как Моисей в пустыне !)
tks 21 января 2018 | 19:55
sisyanfashist: Как фарисей в оптине?
tks 21 января 2018 | 20:12
tks: ...или как пигмей в овчине?
ura_123 21 января 2018 | 19:41
Недаром хенерал Канашенков с выражением рассказывал о снимках из глубокого космоса где запечатлён лично Эрдоган и все его сыновья передающие игиловцам деньги за нефть,на фоне каравана автоцистерн!
jetsam 21 января 2018 | 19:46
ura_123: вам же разъяснили сто раз, скриншоты из игры были ошибочно предоставлены госдепом.
ura_123 21 января 2018 | 19:53
jetsam: Куды не кинься,везде наследил Обама!
jetsam 21 января 2018 | 20:02
ura_123: нет. пока авторы методичек получили команду вычеркнуть обаму.
команды кого вписать - еще не было. так что виноват безликий госдеп. с намеком на бывшую богопротивную клинтон. с намеком. что трамп еще наш, но уже их.
amebix 21 января 2018 | 19:58
Трагифарс.
Османская империя вспомнила, что такой страны как Сирийская Арабская Республика 100 лет назад вообще не было.
ushkujnik 21 января 2018 | 20:04
Сговор Путина и Эрдогана за спиной Асада и курдов - верх политического цинизма...
И что, господа сторонники нашего незаменимого "национального лидера", лучшего друга всех ротенбергов, после сдачи Новороссии и Курдистана вы и дальше будете тупо драть за него глотки?..
alo0000 21 января 2018 | 20:04
Скажи мне кто твой "друг" и я скажу - какой же ты му...!