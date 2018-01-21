Сирийский лидер Башар Асад заявил, что введение турецких войск в Сирию связано с политикой Анкары, основанной на поддержке террористов. Об этом сообщает сирийское агентство «Сана». Ранее президент Турции Эрдоган сказал, что операция турецких войск в Сирии закончится быстро. Он добавил, что она проводится для защиты турецких границ. Президент предупредил сторонников прокурдской оппозиции, что в случае протестов против операции в Сирии демонстрации будут разгонять силовики.