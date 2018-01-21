Полиция Анкары применила слезоточивый газ для разгона митинга противвоенной операции в сирийском Африне
Об этом сообщил телеканал Си-эн-эн тюрк.
По его данным, сотрудники правоохранительных органов задержали активистов и доставили в участок для допроса. Люди вышли на акцию протеста после призывов прокурдской Партии демократии и народов.
Генштаб ВС Турции объявил накануне о начале операции «Оливковая ветвь» против курдских формирований в районе города Африн, где проживают порядка 1,5 млн сирийских курдов. Сегодня началась наземная фаза операции.
Комментарии6
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liberal_rodinu_predal 21 января 2018 | 19:35
Когда у нас начнут перенимать опыт США, Европы, Турции?
politroller 21 января 2018 | 19:39
liberal_rodinu_predal:
когда среди лидеров типа протеста появится кто-нибудь реально опасный (не кремлёвский)
ushkujnik 21 января 2018 | 19:52
Курды имеют право на собственное суверенное Государство...
И ни Анкара, ни Москва этому исторически закономерному процессу ничего, кроме упрямства, недальновидности и политической тупости, противопоставить не могут...
Если лёд на реке начинает трещать - ледоход неизбежен... И ни танками, ни безпринципностью, ни собственными жопами процесс этот не остановить...
Курдская ошибка - целиком на совести нынешних кремлёвских сидельцев...
Уверен, Россия, исправит эту ошибку...
Но это будет новая Россия. Новая политическая власть...
Державная и национально-патриотическая...
sisyanfashist 21 января 2018 | 19:55
ushkujnik: Опаньки ,ватный сепар что ли !?
tks 21 января 2018 | 19:57
Надеюсь, это будет последним "броском" Эрдоганище.
ems1 21 января 2018 | 20:02
Всё время говорили, что американская армия способна воевать только с заведомо слабым противником. Теперь выяснилось, что и российская армия готова воевать только с несистемными противниками, разными бармалеями на тачанках. Конечно, воевать против турков, да ещё за проливами, которые они сразу перекроют, может только очень расчётливый и грамотный военный стратег, а не наш наногениальный кустодрот, возомнивший себя великим полководцем.