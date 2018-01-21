Полиция Анкары применила слезоточивый газ для разгона митинга противвоенной операции в сирийском Африне

Об этом сообщил телеканал Си-эн-эн тюрк.

По его данным, сотрудники правоохранительных органов задержали активистов и доставили в участок для допроса. Люди вышли на акцию протеста после призывов прокурдской Партии демократии и народов.

Генштаб ВС Турции объявил накануне о начале операции «Оливковая ветвь» против курдских формирований в районе города Африн, где проживают порядка 1,5 млн сирийских курдов. Сегодня началась наземная фаза операции.