Отряды народной самообороны курдов в сирийской провинции Африн обвинили Россию в одобрении турецкой военной операции
Об этом сообщает агентство Иракского Курдистана Rudaw.
Обвинения курдов России в том, что она дала «зеленый свет» турецкой операции в Африне ожидаемы и имеют под собой основания, считает директор центра анализа ближневосточных конфликтов института США и Канады Александр Шумилин.
Происходящее в Африне может повлиять на намеченный на конец января в Сочи «Всеобщий сирийский конгресс», призванный дать новый импульс процессу примирения в этой стране.
Комментарии18
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zztop1960 21 января 2018 | 19:12
Интересно , хоть одна страна захочет ещё дружить с таким " другом" как Россия , дружить с Иудой ? Многие давно поняли что есть Россия , до некоторых ещё не дошло
her 21 января 2018 | 19:21
Гыыы, еще год назад курды открывали посольство в Москве и дружили с Путиным против Эрдогана. Но Путин оказался обыкновенным предателем, он предал курдов и теперь якшается с Эрдоганом. Кстати курды то - сирийские, это подданные Асада, и их Путин должен защищать, т.к. он союзник Асада. А путинские войска ни Асада не могут защитить, ни курдов. Дружите с Путиным, он всех предаст. :-)
boooben 21 января 2018 | 19:22
Ждем теперь "курдских друзей" с криками аллах акбар в разных местах "дружеской России".
tvitov66 21 января 2018 | 19:40
boooben: не успел Вофка раздеться (для купания в прорубе), как друг Эдик ему тут же засадил с заду ... нож в спину
nelibermot15 21 января 2018 | 19:21
zztop1960: ты идиот? Это США спонсирует и поставляет оружие курдам. Плюс к этому обещание 30-тысячной группировки в качестве их защиты. После чего Эрдоган перед всем миром бьёт пиндосов ссаной тряпкой по морде, уничтожая курдов. Пиндосам чтобы хоть как-то сохранить лицо в этой ситуации остаётся только либо бомбить Турцию, либо заниматься муйнёй, уговаривая курдов нести чушь в адрес страны (России), которая им вообще ничего не обещала. Пиндосы выбрали второе, пусть обтекают.
metalag 21 января 2018 | 19:23
zztop1960: А многие тоже поняли, что дружить с США - тоже плохо.
Ведь кинут в любой момент!:)))))
Кинули США террористов...которых многие годы вскармивали....
nikitin43 21 января 2018 | 19:14
чтоб турки покупали газ из россии вован продал давних друзей курдов . которым ещё ссср поставлял оружие , как и россия , в россии есть немалая диаспора курдов .
skulll 21 января 2018 | 19:15
А с какой кстати Россия должна была воевать за американских выпердешей?
Где главный курдский друг США? Как всегда кинули союзничков?))
blahovdav 21 января 2018 | 19:22
skulll: Путиноидская свинятина бы хоть изучила диспозицию...
skulll 21 января 2018 | 19:37
blahovdav: Рогуль навозный, ты изучил?)))
А где интересно, на свиноферме?
timwlad61 21 января 2018 | 19:28
Отряды народной самообороны курдов в сирийской провинции Африн обвинили Россию в одобрении турецкой военной операции
Об этом сообщает агентство Иракского Курдистана Rudaw.
Обвинения курдов России в том, что она дала «зеленый свет» турецкой операции в Африне ожидаемы и имеют под собой основания, считает директор центра анализа ближневосточных конфликтов института США и Канады Александр Шумилин.
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Ну да,США и Россия не будут крышевать террористов чтобы пытаться на политики спекулировать.Пример Украина,где образовалось реальное государство подчиняющиеся организованной преступности которые превратили страну в Дикое Поле где всем правит уголовщина которая надеется выживать именно на политических спекуляциях.
А их больше не будет.
Будет всё идти по Югославскому сценарию.
hz6691 21 января 2018 | 19:36
Дружба дружбой, а труба трубой.
snikkersnepper 21 января 2018 | 19:37
Все-таки гениально. Даже в конфликте турок и курдов Эхо весь день ухитряется выставлять виноватой Россию (посмотрите сегодняшнюю ленту). Абы как - ссылкой на барзанистский иракский Курдистан, легендами о мифических "российских войсках" в Африне. Скоро на пикеты выходить начнут: "Путин, руки прочь от курдов".
Можно вместо этого хотя бы научится отличать город Африн от одноименного кантона? А то после "в населенном пункте проживает около 1,5 миллионов курдов"(С) уже не знаешь, ржать над вами или плакать.
jetsam 21 января 2018 | 19:57
snikkersnepper: заметьте, карл - конфликт на святой земле - Сирии, земле нашего третьего (после мадуро и кима) младшего брата асада, которую мы охраняем по договору найма баз.
бусурманы напали на НАШИХ мирных курдов, а мы чешем репу. так что вина есть.
jetsam 21 января 2018 | 19:41
сидит мужик ловит рыбу. рядом собака.
подходит лошадь "Мужик, дай закурить"
Мужик: "Не курю".
Лошадь уходит..мужик вопросительно смотрит на собаку.
Собака "А че я, я сама офигела.."(с)
* да не виноватые мы, они сами пришли
agronom 21 января 2018 | 19:51
Курды приобрели своих покровителей США какие претензии к России.
ems1 21 января 2018 | 20:00
Всё время говорили, что американская армия способна воевать только с заведомо слабым противником. Теперь выяснилось, что и российская армия готова воевать только с несистемными противниками, разными бармалеями на тачанках. Конечно, воевать против турков, да ещё за проливами, которые они сразу перекроют, может только очень расчётливый и грамотный стратег, а не наш наногениальный кустодрот, возомнивший себя великим полководцем.
klink 21 января 2018 | 20:30
Если обвинения курдов верны, то желаю, чтобы путинский «Всеобщий сирийский конгресс» провалился.