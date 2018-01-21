Отряды народной самообороны курдов в сирийской провинции Африн обвинили Россию в одобрении турецкой военной операции

Об этом сообщает агентство Иракского Курдистана Rudaw.

Обвинения курдов России в том, что она дала «зеленый свет» турецкой операции в Африне ожидаемы и имеют под собой основания, считает директор центра анализа ближневосточных конфликтов института США и Канады Александр Шумилин.

Происходящее в Африне может повлиять на намеченный на конец января в Сочи «Всеобщий сирийский конгресс», призванный дать новый импульс процессу примирения в этой стране.