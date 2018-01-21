Кремль готовится к обвинению в подтасовке президентских выборов

Об этом в интервью российскому телевидению сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Готовимся, потому что это тоже весьма прогнозируемо. Вы знаете, что и лично на нашего президента, и на нашу страну задолго до выборов так сказать, на глиссаде, начались массированные атаки. Они готовятся, они тщательно режиссируются,» – сказал Песков. Он добавил, что считает Владимира Путина самым опытным, самым знающим, самым талантливым мировым лидером. Песков сожалеет, что сейчас мало суверенных глав государств, с которыми Путин может вести диалог.