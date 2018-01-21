Кремль готовится к обвинению в подтасовке президентских выборов
Об этом в интервью российскому телевидению сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Готовимся, потому что это тоже весьма прогнозируемо. Вы знаете, что и лично на нашего президента, и на нашу страну задолго до выборов так сказать, на глиссаде, начались массированные атаки. Они готовятся, они тщательно режиссируются,» – сказал Песков. Он добавил, что считает Владимира Путина самым опытным, самым знающим, самым талантливым мировым лидером. Песков сожалеет, что сейчас мало суверенных глав государств, с которыми Путин может вести диалог.
Комментарии62
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eduard53 21 января 2018 | 19:38
Прально! Чтоб враги не успели, надо их упредить - загодя начать подтасовывать результаты ...
josepp 21 января 2018 | 19:51
eduard53: Поздно. Они уже начали рассказывать, что результаты выборов подтасованы. Хотя они еще не знают как.
skvorec 21 января 2018 | 19:57
josepp: для обвинения в подтасовке не надо ничего подтасовывать. Надо просто обвинить - и всё! Запад на этом собаку съел.
idshoohov 21 января 2018 | 20:09
" Песков сожалеет, что сейчас мало суверенных глав государств, с которыми Путин может вести диалог."
То есть Песков утверждает, что Путин не может вести переговоры с несуверенными, то есть зависимыми от народа, главами, может вести только с диктаторами, как он сам.
oneoretwo 21 января 2018 | 19:41
...Песков... добавил, что считает Владимира Путина самым опытным, самым знающим, самым талантливым мировым лидером....
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это видно и так. ведь в друзьях у плешивого по всей планете лишь вануату, ын корейский и гвантдурасия. а более - никого.
vladvinn73 21 января 2018 | 19:42
казалось бы, причем здесь кремль... дело ЦИК подтасовывать выборы
josepp 21 января 2018 | 19:48
А что, кто то готовит заявление о подтасовке выборов?
dmi3tum 21 января 2018 | 19:51
И не говори, усатый. Какая-то русофобская свинья в нарушение Конституции не допустила до выборов единственного противника дорогого Владимира Владимировича. Явно преследуя цель превратить выборы в фарс.
abuvgrobu 21 января 2018 | 19:53
"Опытный" - да, наверное, а вот со "знающим" и "талантливым" я бы поспорил..
Хотя я и поддерживаю Путина в основном..
echo2011 21 января 2018 | 20:02
А как к этому готовиться? Может,просто не подтасовывать? Или это в голову не приходит?
dnipro_ev 21 января 2018 | 20:02
А затем пропел :
"Кто на свете всех сильней,
Кто не знает страха,
Кто повсюду знаменит,
Кого хочешь победит
С одного размаха?
Припев:
Наш Кащей, бессмертный Кащей,
Наш кормилец и поилец,
Наш Кащей, бессмертный Кащей,
Батюшка-отец.
Самый могучий, самый наилучший,
Ничего не скажешь – молодец,
Самый могучий, самый наилучший,
Ничего не скажешь - молодец.
Все Кащею отдадим,
Все ему уступим,
Нам не жалко ничего,
Страшно ценим мы его
И ужасно любим.
vlabumur 21 января 2018 | 20:07
считает Владимира Путина самым опытным, самым знающим, самым талантливым мировым лидером. Песков сожалеет, что сейчас мало суверенных глав государств, с которыми Путин может вести диалог.
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Спасибо Пескову,давно так не смеялся.
vadimp 21 января 2018 | 20:18
"Он добавил, что считает Владимира Путина самым опытным, самым знающим, самым талантливым мировым лидером."
И я так считаю!
Ни кто иной и не мог, из индустриальной страны, сделать такой качественный сырьевой придаток!
diximania1948 21 января 2018 | 20:20
"Мы подтасуем, но возмущаемся, что нас готовятся в этом обвинить!"
bloempje 21 января 2018 | 20:38
То бишь подтасовке президентских выборов они давно и на 100% готовы...