Во Владивостоке прошло учение по тушению пожара на пирсе

Об этом сообщает местное интернет-издание «Прима медиа». По словам очевидцев, горела одна из подлодок. На видеозаписи, опубликованной очевидцами, видно, что столб густого черного дыма стелется через всю бухту. В пресс-службе Тихоокеанского флота сообщили, что в учениях было задействовано 30 человек. Пожар потушили за 6 минут.