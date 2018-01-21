Во Владивостоке прошло учение по тушению пожара на пирсе
Об этом сообщает местное интернет-издание «Прима медиа». По словам очевидцев, горела одна из подлодок. На видеозаписи, опубликованной очевидцами, видно, что столб густого черного дыма стелется через всю бухту. В пресс-службе Тихоокеанского флота сообщили, что в учениях было задействовано 30 человек. Пожар потушили за 6 минут.
Комментарии11
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
sensei54 21 января 2018 | 19:02
«Пресс-служба ТОФ прокомментировала сообщение о пожаре на подлодке во Владивостоке. Как сообщили в ведомстве, на пирсе проводились учения по тушению возгорания.»
Вот что пишут военные моряки на форуме ТОФ:
Они там всех остальных совсем за идиотов считают? Или там какой-то стелс -пирс стоит которого не видно? Судя по всему, горят ГСМ которые доблестные подводники стравливали за борт, при стоянке во льду. А потом, в заполненное жижей ГСМ пространство между бортом и льдом, влетает, например, не до конца отработанный регенеративный патрон. Видал я подобные случаи.
malanoff 21 января 2018 | 19:18
sensei54: Они хотя бы догадались с подводной лодки ядерное оружие убрать ? Сильно сомневаюсь.
a_111111 21 января 2018 | 19:09
Она сгорела?
malanoff 21 января 2018 | 19:20
a_111111: Ну по идее должны была.
ansata 21 января 2018 | 19:15
Почему-то я вставшую армату на параде вспомнил. Может и ошибаюсь.
kir_pich_101 21 января 2018 | 19:20
Как всегда, правда об инциденте будет обнародована позже, сейчас просто пурга от МО.
gригорьич 21 января 2018 | 19:21
Турецкий скотовоз на пирсе Владивостока?!
servelat 21 января 2018 | 19:23
Это всё учения. Как начались 10 мая 1945 так и продолжаются по сей день.
tks 21 января 2018 | 19:29
Учебный пожар, в результате которого была потеряна подводная лодка...
edun1952 21 января 2018 | 19:38
Верить официальным заявлениям нынче стало просто унизительно, аналогично признанию себя умалишенным без экспертизы в Сербского.
oneoretwo 21 января 2018 | 20:01
горит ТОФ - пожар на ПЛ - пожарные учения на ПЛ - учения на пирсе...
намыли бабла, борзописцы ? написали бы "просто": жарили шашлык на причале, нажрались как свиньи и чё-та там подпалили (как вариант).