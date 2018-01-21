В Ханты-Мансийске женщину-инвалида кондуктор высадил из автобуса на мороз, несмотря на ее удостоверение

Жительницу Ханты-Мансийска, инвалида 1 группы в 27-градусный мороз кондуктор высадила из автобуса, не приняв во внимание бессрочное удостоверение инвалида. Об этом рассказала в интервью радиостанции «Эхо Москвы» пострадавшая, член Союза журналистов России Виктория Швецова.

«Кондуктор даже не подала руки, видя, как я карабкаюсь по скользким ступенькам. Хотя бы она могла помочь мне выйти из автобуса. Я второй раз становлюсь калекой по вине этого кондуктора, повредив ногу и позвоночник», — рассказала она.

По словам пострадавшей, кондуктор теперь обвиняет в социальных сетях в том, что ее слова не являются действительностью. «Пишет мне теперь гневные посты, что я тут все наврала. Понятно, что она хочет оправдаться», — отметила она.

В.Швецова добавила, что большая часть жителей города все-таки высказалась в ее поддержку, сочтя поведение кондуктора недопустимым. «97% населения за меня вчера вступились, и просили довести дело до суда, чтобы эти случаи не повторялись», — заключил она.