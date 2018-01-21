В Ханты-Мансийске женщину-инвалида кондуктор высадил из автобуса на мороз, несмотря на ее удостоверение
Жительницу Ханты-Мансийска, инвалида 1 группы в 27-градусный мороз кондуктор высадила из автобуса, не приняв во внимание бессрочное удостоверение инвалида. Об этом рассказала в интервью радиостанции «Эхо Москвы» пострадавшая, член Союза журналистов России Виктория Швецова.
«Кондуктор даже не подала руки, видя, как я карабкаюсь по скользким ступенькам. Хотя бы она могла помочь мне выйти из автобуса. Я второй раз становлюсь калекой по вине этого кондуктора, повредив ногу и позвоночник», — рассказала она.
По словам пострадавшей, кондуктор теперь обвиняет в социальных сетях в том, что ее слова не являются действительностью. «Пишет мне теперь гневные посты, что я тут все наврала. Понятно, что она хочет оправдаться», — отметила она.
В.Швецова добавила, что большая часть жителей города все-таки высказалась в ее поддержку, сочтя поведение кондуктора недопустимым. «97% населения за меня вчера вступились, и просили довести дело до суда, чтобы эти случаи не повторялись», — заключил она.
Комментарии6
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
vasyakirin 21 января 2018 | 18:56
Так я не пойму какой смысл лезть в автобус не предназначенный для перевозки инвалидов?
Слава богу сегодня полно оборудованных маршрутных автобусов куда инвалид может спокойно попасть без посторонней помощи, либо легко можно запросить провожатого в любом обществе инвалидов!
a_111111 21 января 2018 | 19:12
vasyakirin: она живет не в Вене и не в Париже и даже не в Таллинне...
vasilevich58 21 января 2018 | 19:55
vasyakirin: "сегодня полно оборудованных маршрутных автобусов куда инвалид может спокойно попасть "
__________________________________________________________________________________________
Тролль что ли, или просто дегенерат?
dunai10 21 января 2018 | 19:18
Не кондуктор, а контролёр и не высадил, а предложил или оплатить билет, или выйти на следующей остановке.. Пассажиры предложили свою помощь в оплате билета, а она отказалась и сама вышла на остановке.
phoenix2 21 января 2018 | 19:40
А я не пойму, зачем лезть в автобус, прекрасно осознавая, что не успел(а) оформить проездные документы как полагается? Плати тогда молча! Кондуктор действовала в соответствии с инструкцией. Другой вопрос - как поступил бы каждый из нас на её месте? Я спокойно сама оплатила бы проезд инвалида. Просто из добрых побуждений.
ruf16 21 января 2018 | 20:29
phoenix2:
Меня тоже удивили пассажиры, наблюдавшие эту ситуацию. Можно было оплатить проезд за инвалида, а если та отказалась от денег, то хотя бы облегчили своей помощью её выход из автобуса.