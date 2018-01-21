Z Архив новостей новости
5 0 6 376
18:32, 21 января 2018

Певицу Шакиру подозревают в неуплате налогов

Соответствующую жалобу в прокуратуру направила налоговая служба Испании. Речь идет о периоде с 2011 по 2014 год, когда певица жила в Испании вместе с футболистом «Барселоны» Жераром Пике. В это время Шакира должна была платить налоги с доходов, полученных как в Испании, так и за ее пределами. Певице грозит штраф и тюремное заключение сроком до двух лет, сообщает издание «La Razon».

Комментарии

0

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 17 января Поздравить…

5 400 6 7904 17.01
Kэхо москвы, день рождения, праздники, общество, события
Блоги

Рожденные 18 января Поздравить…

5 310 6 7025 18.01
Kпраздники, эхо москвы, день рождения, общество, события
Блоги

Рожденные 16 января Поздравить…

5 260 6 8667 16.01
Kэхо москвы, день рождения, праздники, общество, события
Блоги

Наталья Поклонская: Невозможно продолжать делать вид, что не было сгоревших заживо людей в Одессе Надеюсь, Генпрокурор Украины сможет показать людям, что у него хватит мужества соблюсти требование закона, за исполнением которого надзирает…

5 467 6 30612 16.01
Kполитика, украина, прокуратура, общество, мнения
Блоги

Александр Ведруссов политолог, директор аналитического центра «Стратег-PRO»

США и Россия: почему мы обречены на конфронтацию? США ведут себя как престарелый мировой жандарм: сил для того, чтобы подкрепить свои угрозы, все меньше, но диктаторские замашки никуда не делись. Но голос России на международной арене все громче…

5 275 6 17953 15.01
Kобщество, сша, рф, политика, мнения
Блоги

Алексей Мельников публицист

На смерть товарища Анпилова Теперь нет и его – яркого трубача ушедшего мира, с красным флагом за спиной, плывущего на трибуне в окружении жадно ему внимающих постаревших лиц

5 148 6 10333 16.01
Kпамять, история, мнения
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Побеждает не самый сильный, а тот, кто идет до конца Не верьте хору нытиков, уныло вещающему, что «от нас ничего не зависит» и «за нас все решили»...

5 129 6 9124 20.01
Kвыборы, политика, крым, путин, рф, мнения
Новости

Сирийские курды назвали Россию «преступным партнером Турции в убийстве гражданского населения» Вчера в рамках военной операции Стамбул нанес авиаудары по сирийскому городу Африн…

5 65 6 5169
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Алексей Анатольевич, а кроме хамства, аргументы есть? Не надо перенимать у Путина лексику подворотни, применение которой (как и у Путина) обычно свидетельствует об отсутствии аргументов…

5 358 6 30765 15.01
Kполитика, навальный, общество, мнения
Блоги

Николай Кочелягин видеоблогер, канал IDialogia

Конфликт поколений: бэйби-бумеры за Путина Новым поколениям хочется просто «нормальной жизни»: чтобы страна была достойной, а не клоунской, чтобы экономика развивалась, была работа, перспективы, социальная справедливость. А для них социальная справедливость — это «совок и популизм»...

5 56 6 5020 15.01
Kобщество, политика, события
Блоги

Юрий Самодуров правозащитник, бывший директор Музея и общественного центра им. А. Д. Сахарова

«Борьба до конца» или неостановимое скатывание с политической горки? Политическую ситуацию в стране 3,335% процентов голосов полученных Явлинским в марте 2018 года не изменят!..

5 67 6 6146 10:49
Kвыборы, политика, дискуссии, события
Блоги

Александр Бастрыкин призвал блокировать экстремистские сайты без суда «Если обладатели подобной информации не считают ее экстремистской, пусть обжалуют действия уполномоченных госорганов в суде»...

5 114 6 10887 15.01
Kбастрыкин, суды, интернет, сми, экстремизм, роскомнадзор, законы, события
Блоги

Николай Травкин пенсионер

Пусть сделают нам красиво Все утверждения, типа, что не пришедшие голосовать 40 или даже 49% это избиратели Алексея Навального будут от лукавого. А значит и на выборах в Думу 2021 года демократическая оппозиция может поставить крест…

5 74 6 7241 16.01
Kвыборы-2018, политика, навальный, события
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Платные парковки: спасти город от пробок Платные парковки снижают или сдерживают число перемещающихся машин, улучшая движение не только в центре города, но и на других магистралях, включая МКАД…

5 58 6 5769 15.01
Kпарковки, москва, транспорт, дороги, мнения
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Начало «антитеррористической операции» в Африне не вызывает ничего, кроме обеспокоенности Кроме предсказуемых новых жертв, удары могут поставить под угрозу весь переговорный процесс, среди кураторов и гарантов которого и сама Турция…

5 54 6 5658 20.01
Kсирия, политика, турция, мнения
Блоги

Максим Кац Общественный деятель

Референдум «Нет» Конечно, Пиночета свалили не только рекламщики. Но толчок кампании дали именно они. Когда все в унынии плакали, именно рекламщики сделали такую концепцию, которая всех мотивировала на борьбу. И победа пришла…

5 85 6 9100 18.01
Kчили, рф, политика, власть, выборы-2018, мнения

Популярное за неделю

Новости

Македонцы выберут новое название для своей страны на референдуме Власти надеются, что народное голосование поставит точку в длительном споре с Грецией…

5 8 6 15596
Интервью Полный Альбац

Ксения Собчак гость: Ксения Собчак политик, журналист, общественный деятель

С момента старта официальной кампании у меня нет никакой корпоративной работы. И все, что распространяли позже мои недоброжелатели, это вранье…

5 411 6 139376 15.01
#слушать 49:07 8читать ;смотреть $скачать 11.2 МБ
Kполитика, выборы, власть, видео, сетевизор, передачи
Голосование
Кто из кандидатов в президенты РФ хуже?
5 131 6 26430 16.01
Блоги

Алексей Соломин глава редакции соцсетей «Эха Москвы»

+ Встреча Ксении Собчак и Леонида Волкова. Провокация, которой не было Встреча Ксении Собчак и Леонида Волкова. Провокация, которой не было Вся наша служба безопасности не справилась бы в этот момент с Ксенией Собчак, — наш новостник Александр Климов крикнул: «Молчать! Новости!» и стал читать выпуск новостей…

5 676 6 250471 16.01
8читать ;смотреть
Kконфликты, собчак, передачи, эхо москвы, мнения
Блоги

+ «Ты сдохнешь и вся твоя семья сдохнет» «Ты сдохнешь и вся твоя семья сдохнет» Семью капитана российской армии Алексея Золотарева угрожают сжечь за отказ участвовать в коррупционных схемах…

5 228 6 195411 17.01
8читать ;смотреть
Kвидео, рф, армия, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6627343
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3249013

Сегодня в эфире