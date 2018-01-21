Певицу Шакиру подозревают в неуплате налогов

Соответствующую жалобу в прокуратуру направила налоговая служба Испании. Речь идет о периоде с 2011 по 2014 год, когда певица жила в Испании вместе с футболистом «Барселоны» Жераром Пике. В это время Шакира должна была платить налоги с доходов, полученных как в Испании, так и за ее пределами. Певице грозит штраф и тюремное заключение сроком до двух лет, сообщает издание «La Razon».