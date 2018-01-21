Во всех школах Улан-Удэ учеников попросят заполнить анкету для раннего выявления агрессии
Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу городского комитета образования Ульяну Афанасьеву. Она провела экстренное совещание с директорами школ и обсудила меры безопасности в общеобразовательных учреждениях. Афанасьева призвала провести инструктаж с сотрудниками и организовать дежурства (кто именно должен дежурить, не уточняется). Кроме того, во всех городских школах пройдут родительские собрания.
Напомним, девятиклассник одной из школ напал с топором на детей и учительницу. Учительница, пострадавшая при нападении, не исключила, что школьник мог сделать это из-за плохой оценки.
Комментарии5
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vasyakirin 21 января 2018 | 18:41
1. Твои родители готовы умереть за путина?
.... ....
malorus_kiev133 21 января 2018 | 18:45
Фигня все ваши анкеты.
igor20012 21 января 2018 | 18:59
Вопрос из анкеты: уж не собираешься ли ты в ближайшее время прийти в школу с ножом ( топором ) и устроить резню ? Чушь собачья, нужны профессиональные психологи, которые постоянно будут работать со школьниками и выявлять психов на ранних стадиях.
yunik64 21 января 2018 | 19:14
Какие же идиоты, прости госпадииии...
timwlad61 21 января 2018 | 19:31
Во всех школах Улан-Удэ учеников попросят заполнить анкету для раннего выявления агрессии
Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу городского комитета образования Ульяну Афанасьеву. Она провела экстренное совещание с директорами школ и обсудила меры безопасности в общеобразовательных учреждениях. Афанасьева призвала провести инструктаж с сотрудниками и организовать дежурства (кто именно должен дежурить, не уточняется). Кроме того, во всех городских школах пройдут родительские собрания.
Напомним, девятиклассник одной из школ напал с топором на детей и учительницу. Учительница, пострадавшая при нападении, не исключила, что школьник мог сделать это из-за плохой оценки.
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Агрессия всегда будет.Потому и проводили активно уроки физкультуры,открывали спортивные секции и творческие кружки создавая социальную занятость.
Потому и безработица главный фактор определяющая успешность работы любого правительства.