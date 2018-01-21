Во всех школах Улан-Удэ учеников попросят заполнить анкету для раннего выявления агрессии

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу городского комитета образования Ульяну Афанасьеву. Она провела экстренное совещание с директорами школ и обсудила меры безопасности в общеобразовательных учреждениях. Афанасьева призвала провести инструктаж с сотрудниками и организовать дежурства (кто именно должен дежурить, не уточняется). Кроме того, во всех городских школах пройдут родительские собрания.

Напомним, девятиклассник одной из школ напал с топором на детей и учительницу. Учительница, пострадавшая при нападении, не исключила, что школьник мог сделать это из-за плохой оценки.