Французский танкер с грузом российского сжиженного газа для США продолжил путь в Бостон
Об этом свидетельствуют данные сервиса «Марин трафик». Напомню, после трех недель пути танкер развернулся в Атлантическом океане и взял курс в Гибралтарский пролив. Владелец танкера пояснил, что это было связано с погодными условиями.
Комментарии14
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seryj_wolk 21 января 2018 | 18:42
Рфский газ мечется по Атлантике, как г-о в проруби. Сначала туда, потом сюда, затем опять туда.
metalag 21 января 2018 | 18:46
seryj_wolk: Так ведь газ уже, юридически, не Российский!
Хотя, чисто физически, остается Российским....
kapitonovih_35 21 января 2018 | 19:06
а где пейсатый пророк на детском велике с воплями, что газу в мире столько много, что его уже и даром нет берут???....
видать украдкой читает эти новости и волосы у себя на заду рвёт...хи-хи...
olgkiev 21 января 2018 | 19:12
kapitonovih_35: ты и без газа волосы в заду спалил:))) хи-хи-хи.
haldey 21 января 2018 | 19:28
olgkiev: Вам все лишь бы хи-хи. Думайте и понимайте! Почему французский танкер мечется по Атлантике? Почему все происходит таким образом? Это Вам не Сирию обворовывать, и называть это все сланцевой революцией... Где все прозрачно, там и проблемы у американцев. Трудно убеждать не строить Северный или Южный поток, когда за их словами ничего... Успехов в понимании процессов!
metalag 21 января 2018 | 20:36
kapitonovih_35: Так ведь никто не ожидал, что в США морозы будут.
Ведь планировалось "глобальное потепление".....:)))))
Об этом на всех международных форумах говорили!
Вот в США и поверили....
post_v 21 января 2018 | 18:54
seryj_wolk:
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"Вишь ты, - сказал один другому, - вон какой танкер! что ты думаешь, доедет тот танкер, если б случилось, в Бостон или не доедет?"
(Гоголь сегодня)
sanisan 21 января 2018 | 18:59
Этот газ амеры потом поросятке спихнут, и тот счастливый будет благодарить их в пояс и проклинать русских.... но всё равно своему населению продаст втридорого чтоб навариться.
metalag 21 января 2018 | 18:44
Это уже напоминает анекдок!
Дойдет ли французский танкер с Российским газом (дважды перекупленным) до берегов США?:)))))
Господа, делайте ставки!:))))))
protiv777 21 января 2018 | 18:50
Петро: "Доня а нам сжиженного газку, угольку. Ты же обещал?"
"Отстань, сами у России берем".
budweiser23 21 января 2018 | 19:19
protiv777: у какой России? .. берут они газ у Лёши Миллера, а Россия, если что, покрывает его убытки!
liberal_vulgaris 21 января 2018 | 19:08
Трамп не будет самим собой, если не перепродаст этот газ украинским или трибалтийским дебилам. С хорошей наценкой, естественно :)
kazlevich1949 21 января 2018 | 19:24
Ну, таки в системе координат (ИИ), который правит Миром, США штат Техас и штат Массачусетс это два отдельных, да ещё враждующих Государства в одном "миокарде"...
Вот интересно в итоге в "дураках", "козлах отпущения" между этими "Иваном Ивановичем и Иваном Никифоровичем" окажутся французы потому как это их газовоз, или Россия потому как газ её??? "Будем посмотреть", как на "Эхе" говорят...
pravdatut 21 января 2018 | 19:41
В танкере с начала кремлегаза было 50%, остальное: французов 30 %, китайцев -20%.