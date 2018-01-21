Президенты России и Украины иногда проводят закрытые встречи

Об этом в эфире российского телевидения сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Такие встречи имеют место, о которых мы не сообщаем, сказал Песков и добавил, что у Владимира Путина много непубличных контактов, и это обычная практика для президента. Бывают также телефонные переговоры, о которых не делается официальных сообщений.