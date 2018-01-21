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18:31, 21 января 2018

Президенты России и Украины иногда проводят закрытые встречи

Об этом в эфире российского телевидения сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Такие встречи имеют место, о которых мы не сообщаем, сказал Песков и добавил, что у Владимира Путина много непубличных контактов, и это обычная практика для президента. Бывают также телефонные переговоры, о которых не делается официальных сообщений.

Комментарии

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kriimsdyk 21 января 2018 | 18:35

Встречаются-встречаются, а пожениться не могут...

soviet_spy 21 января 2018 | 18:37

kriimsdyk: На социально безответственных людях типа Порошенко не женятся. Их просто имеют... за деньги

kriimsdyk 21 января 2018 | 18:38

soviet_spy: если Порось зависит от Пыни, почему так херово нашим русским в Донбассе, почему их распинают? Пыня продал тех, кто ему так верил?

kapitonovih_35 21 января 2018 | 19:02

kriimsdyk: ребята-херои...педрушка встречается с президентом страной-агрессором и просит газ подешевле....хи-хи

ребята-херои, вас педруха имеет во всё. что можно, а вы даже слова вякнуть не можете...свободные и гордые вы наши...хи-хи...

kriimsdyk 21 января 2018 | 19:14

kapitonovih_35: ну ты-то конченный, это без вопросов.

liberal_rodinu_predal 21 января 2018 | 18:39

soviet_spy: да вообще-то он сам неплохо имеет 40 миллионов своих подданных.

ura_123 21 января 2018 | 19:28

liberal_rodinu_predal: А более лучше иметь 146 миллионов,не так ли?

metalag 21 января 2018 | 18:49

soviet_spy: Неужели в "закрытых встречах" Путин избивает Порошенко?:)))))
Так с Путина станется...:)))))

blahovdav 21 января 2018 | 19:05

soviet_spyНа социально безответственных людях типа Порошенко не женятся. Их просто имеют... за деньги ///// Прапорюга' опять в лужу невпопад бзднул? Главная ошибка путлеровских свинок- они считают что укропы за пороха горой...Ошиблись? Пшелнах.Терпеть как рашкованские тпилы плешвора не будем. А тебя прапор. имеют бесплатно?

vezdehod 21 января 2018 | 18:38

Иногда они по "Скайпу" меряются своими "железными" яйцами.

salhomir_murza 21 января 2018 | 19:03

vezdehod:
Ну если и после этого сообщения, славные сыны Степана Бандеры не вздернут Петруху на фонаре, то я тогда о бандеровцах резко изменю свое мнение. А может бандеровцы это кремлевский проект? И вообще майдан Кремль устроил, чтобы был повод Крым оттяпать.

kriimsdyk 21 января 2018 | 19:15

salhomir_murza: нахер тот крым с такими санкциями был нужен?

politroller 21 января 2018 | 19:31

kriimsdyk: нахер тот крым с такими санкциями был нужен?

1. внутрироссийский пиар путина
2. историческая роль путина
3. по мнению путина повод для санкций нашёлся бы всё-равно
4. терпеливый русский народ смирился с санкциями
5. санкции на время, крым навсегда
6. землю больше не производят

kriimsdyk 21 января 2018 | 19:39

politroller: Крым приходит и уходит, а репутация навсегда

politroller 21 января 2018 | 19:41

kriimsdyk: >>> а репутация навсегда

это как раз наоборот
путин уйдёт (вместе со своей репутацией), а крым останется
тогда референдум, все дела

kriimsdyk 21 января 2018 | 19:53

politroller: крым никогда в одних руках долго не задерживался

politroller 21 января 2018 | 20:20

kriimsdyk:
крымнаш со времен Екатерины II )
по сравнению с вечностью это миг, конечно

kriimsdyk 21 января 2018 | 20:30

politroller: "наш" это чей?

kostia1971 21 января 2018 | 19:06

kriimsdyk: На стареющих диктаторах жениться бесперспективно, вспомни Каддафи, Хусейна.

dddggg666 21 января 2018 | 18:35

Поездки украинских артистов в Россию якобы "несовместимы с честью и достоинством". И это говорит артистка, которая столько наездила в Россию, что провела там практически полжизни. Получила там огромное количество гонораров, премий, подарков, имела там самое доброе отношение. Более того, эта актриса, ныне разжигающая ксенофобию против русских, и сейчас нередко снимается в российских фильмах. Так, в прошлом году на Первом канале показывали сериал "Красная королева", где она играла одну из главных ролей, что, кстати, вызывает вопросы к тем, кто ее пригласил.

dddggg666 21 января 2018 | 18:39

Если на Украине сегодня наблюдается уничтожение промышленного потенциала, то в ДНР, наоборот, запускают предприятия.
Например вслед за другими легендарными заводами по всей Украине закрывается знаменитый на весь мир Николаевский судостроительный завод. Иначе обстоят дела с промышленностью в ДНР.
Хунта отказывается от промышленного статуса Украины по приказу западных хозяев. подобно тому что происходит в странах Восточной Европы и Прибалтики, которые по требованию Запада подверглись деиндустриализации и превратили свои в заводы в торговые или развлекательные центры.
в ДНР пошли по другому пути.
Республика строит не только промышленный потенциал, разрушенный во времена «незалежности» и войны, но и начала развивать новые отрасли промышленности. Прежде всего высокотехнологичные. Уже сейчас ДНР с нуля развивает оборонную промышленность. Новые производства открываются в пищевой промышленности, в том числе такие, которых никогда не было на территории Новороссии. Всё это в рамках стратегии продовольственной безопасности.
Только в этом году в ДНР запустили более десятка производств, которые были остановлены в результате боевых действий или ещё до войны, а также несколько совершенно новых предприятий.
Откро 18 новых лав, опровергая теорию об убыточности угольной промышленности.

kriimsdyk 21 января 2018 | 18:46

dddggg666: в каком дурдоме тебя потеряли, детка?

metalag 21 января 2018 | 19:00

kriimsdyk:А в каком дурдоме нашли тебя?:)))))))
Явно, что в Евросоюзовском. И ты родился сиротой...и до сих пор ищешь родителей?:))))))
Ищи!
Мне таких сирот не жалко....

metalag 21 января 2018 | 18:57

dddggg666: Так ведь Украина - не первая! Куда делось Болгарское , Венгерское , Греческое вино?
Куда делись фрукты-овощи из Болгарии, Венгрии, Румынии?
И даже из Молдовы?
О промышленности в этих государствах я вообще даже не упоминаю.
Вот что дает членство и даже "реинтеграция" в Евросоюз!:))))))

kompricikos 21 января 2018 | 19:03

metalag: так в Европе все это есть из Болгарии Венгрии Румынии,, даже молдавские вина, это в России на все санкции

noxepy_1488 21 января 2018 | 19:34

kompricikos: Ахахаха! Молдавсие вина в Европе! В Косово, что ли?

kompricikos 21 января 2018 | 20:12

noxepy_1488: поезжай и посмотри, грузинские, армянские тоже, или дальше мухосранска не ездил?

metalag 21 января 2018 | 20:25

kompricikos: Я, как Станиславский, заявляю: Я не верю!
Зачем в Европе поганое венгерское и румынское вино, когда там и так избыток прекрасного Французского и Испанского вина?:))))))
И, тем более,овощи из Молдовы.....

metalag 21 января 2018 | 20:31

kompricikos: Еще добавлю: в России уже давно нет Румынского и Болгарского вина ( вина моей юности!) но Венгерское еще встречается. Так я Венгерское вино уже не покупаю - предпочитаю Испанское и Французское.....
Учитывая, что цена одинаковая....:))))
Поскольку одинаковые пошлины на вино из Евросоюза.....:)))))
Так КТО выиграл?

ura_123 21 января 2018 | 19:26

metalag: Куда делись? Это тебе нужно у кремлёвских спрашивать ведь это они для тебя контрсанкции ввели)))

svoi216 21 января 2018 | 18:51

Путин,поди просит Порошенко похлопотать за дружков перед Трампом. Конец января на носу.

salhomir_murza 21 января 2018 | 19:07

svoi216:
Как может президент Украины встречаться с вождем страны агрессора? Порошенко что, совсем обезумел?

ihor_syvoryj 21 января 2018 | 18:58

Ага!
И вместе гуляют по Крещатику.
Непублично.

alo0000 21 января 2018 | 18:58

Пусть это крымнашчан волнует.

old44 21 января 2018 | 19:11

"у Владимира Путина много непубличных контактов" - а можно о спортсменках поподробнее ?

kriimsdyk 21 января 2018 | 19:18

old44: и о спортсменах

old44 21 января 2018 | 20:04

kriimsdyk: главный спортсмен (после самого главного) - вротенберг сейчас активно "контактирует" за океаном, пытаясь избежать позорных списков

testmeter 21 января 2018 | 19:13

С Путиным публично встречаться - себя не уважать

oleg_kievlyanin 21 января 2018 | 19:16

А я думал, что Путин кроме Ганди только с Эрдоганом в последнее время встречается.

igor20012 21 января 2018 | 19:20

Рыбачат вместе ?

a_111111 21 января 2018 | 19:23

igor20012: наверное, главное чтобы было много водки...

igor20012 21 января 2018 | 19:53

a_111111: Много водки не бывает.

edun1952 21 января 2018 | 19:29

Гибридная дипломатия в период гибридных войн от гибрида шпиона с великим диктатором в исполнении Ч.Чаплина.

needroid 21 января 2018 | 19:35

---- Бывают также телефонные переговоры, о которых не делается официальных сообщений. ----

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