Лыжник попал под лавину, которую сам спровоцировал в горах Карачаево-Черкессии
Поиски накануне оказались безрезультатными, они должны будут возобновиться сегодня. В МЧС добавляют, что пропавший находился на склоне горы Мусса-Ачитара, вне трассы, на участке, который запрещен для катания. Как пишет сайт «Кавказский узел», в районе поисков сегодня ожидается дождь при температуре -2 градуса и сильном ветре.
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