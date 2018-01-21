Лыжник попал под лавину, которую сам спровоцировал в горах Карачаево-Черкессии

Поиски накануне оказались безрезультатными, они должны будут возобновиться сегодня. В МЧС добавляют, что пропавший находился на склоне горы Мусса-Ачитара, вне трассы, на участке, который запрещен для катания. Как пишет сайт «Кавказский узел», в районе поисков сегодня ожидается дождь при температуре -2 градуса и сильном ветре.