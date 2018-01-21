Польские власти попросили Интерпол разыскать бывших эсесовцев, чтобы привлечь их к суду

По данным Института национальной памяти Польши, почти 1600 человек, которые работали в концентрационных лагерях на территории страны, могут быть еще живы. Первые 400 имен уже переданы международной полиции, рассказали в Варшаве. Главным образом в список входят немцы и австрийцы, однако есть и украинцы, белорусы и латыши. Минувшей осенью прокуратура Дортмунда предъявила обвинение двум бывшим эсэсовцам, работавшим охранниками в концентрационном лагере Штуттгоф под Гданьском, пишет DW. Их обвиняют в пособничестве убийству сотен заключенных лагеря. Сейчас медики готовят заключение о состоянии здоровья бывших эсэсовцев, которым 93 и 94 года.