Антиправительственные демонстрации прошли в Румынии

На акцию в столице страны, Бухаресте, как передает DW, вышли около 70 тысяч человек, туда приехали также жители других регионов. Еще манифестации, не такие массовые были организованы в двух десятках городов. Собравшиеся недовольны новыми законами, которые серьезно ограничивают полномочия прокуроров. Кроме того, правящая коалиция хочет смягчить ряд разделов антикоррупционного закона. Год назад такая попытка привела к массовым протестам граждан.