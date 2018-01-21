Президент США Дональд Трамп выдвинул ультиматум демократам в Конгрессе, которые заблокировали работу правительства
Глава Белого дома отказывается от переговоров по иммиграционной реформе, пока оппозиция не поддержит законопроект о финансировании исполнительной власти, передает Reuters.
Накануне федеральные агентства США были вынуждены остановить работу. Конгрессмены не смогли принять новый закон о финансировании правительства, так как его заблокировали демократы. Они требуют в ближайшее время принять закон, который обеспечит защиту от депортации несовершеннолетних детей иммигрантов.
В прошлый раз, в октябре 2013 года, работа правительства была приостановлена на 16 дней.
Комментарии1
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iwanow62 21 января 2018 | 08:37
Трамп,делай АТО в Фашингтоне!)