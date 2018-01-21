Сирийские курды возлагают на Россию часть ответственности за происходящее в районе города Африн

Ранее Турция начала там операцию против отрядов курдской самообороны. В результате авиаударов погибли не менее 10 человек, больше половины из них – гражданские, передает AFP. По словам представителя командования курдским ополчением, которые приводит РБК, турецкие военные не стали бы атаковать без одобрения со стороны международного сообщества, в первую очередь России. В Анкаре между тем не исключают, что сегодня Турция начнет наземную часть операции против курдов на северо-западе Сирии. Власти страны считают отряды самообороны курдов террористической организацией. Ранее российское Минобороны сообщило о том, что вывело из района Африна свой контингент.