Сирийские курды возлагают на Россию часть ответственности за происходящее в районе города Африн
Ранее Турция начала там операцию против отрядов курдской самообороны. В результате авиаударов погибли не менее 10 человек, больше половины из них – гражданские, передает AFP. По словам представителя командования курдским ополчением, которые приводит РБК, турецкие военные не стали бы атаковать без одобрения со стороны международного сообщества, в первую очередь России. В Анкаре между тем не исключают, что сегодня Турция начнет наземную часть операции против курдов на северо-западе Сирии. Власти страны считают отряды самообороны курдов террористической организацией. Ранее российское Минобороны сообщило о том, что вывело из района Африна свой контингент.
Комментарии3
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meteor1908 21 января 2018 | 08:35
Вывело? Какая дипломатичная формулировка... Странная для победителей. Я же правильно понимаю, что Шойгу всех победил три раза?
arye_11 21 января 2018 | 08:38
meteor1908:
Ага-ага...
Это для России пошли последствия Великой Сирийской Победы.
А то думали, что друг друга поздравят, сами себя медальками изукрасят и на этом всё.
Нетути.
Россия приобрела еще одного врага - курдов.
И судя по воле и упорству этого народа, это все надолго.
iwanow62 21 января 2018 | 08:39
А в Женеве выпал град-точно Путин виноват.