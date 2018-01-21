В Ирландии сегодня простятся с вокалисткой группы The Cranberries Долорес О’Риордан

Певица умерла 15 января в Лондоне в возрасте 46 лет.

Одну из самых известных ирландских певиц похоронят в ее родной деревне Баллибрикен в графстве Лимерик на юго-западе страны. Об этом сообщает местный телеканал RTE. На заупокойной мессе, которая пройдет 23 января, будут присутствовать только семья и друзья Долорес О’Риордан. Простые поклонники певицы смогут проститься с ней сегодня в церкви святого Иосифа в городе Лимерик, где пройдет общественная церемония.

Причины смерти вокалистки The Cranberries до сих пор остаются неясными. В британской полиции уже заявили, что случившееся не вызывает подозрений, поэтому участие детективов в расследовании прекращается. Дело было передано коронеру, которому и предстоит ответить на вопрос о смерти О’Риордан.

Известно, что певица прибыла в британскую столицу, чтобы записать композицию. По данным телеканала Sky News, речь идет о кавер-версии главного хита The Cranberries – песне Zombie, которую О’Риордан хотела исполнить вместе с группой Bad Wolves.

В одном из интервью певица признавалась, что хотела покончить с собой в 2013 году, но ее удержала мысль о том, что трое ее детей останутся без матери. Каких-либо подтверждений того, что О’Риордан все же покончила жизнь самоубийством, пока нет.