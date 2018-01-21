Массовое истребление бездомных животных готовится в России перед чемпионатом мира по футболу, утверждают зоозащитники
Такая программа, по их сведениям, будет проводиться в городах, которые примут матчи первенства. На нее выделяют более 100 миллионов рублей, рассказала «Эху Москвы» директор Фонда защиты городских животных Екатерина Дмитриева.
Дмитриева добавила, что ни одно из ведомств не стремится принять меры по защите животных и соблюдению законодательства.
Комментарии6
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practolog 21 января 2018 | 08:11
Всех собак и кошек на шаурму пустим!
mjau 21 января 2018 | 08:23
Давайте, давайте, на Западе очень уважают живодеров...
danko_vagina 21 января 2018 | 08:29
Будет чем накормить туристов с европы и сша.
davi__koloradov 21 января 2018 | 08:31
Русский мир, такой заботливый.
ts 21 января 2018 | 08:31
Правильное решение! Бездомных собак, которые иногда загрызают до смерти не только детей, но и взрослых, скоро будет больше самих людей. А на тех, кто скулит, что это живодерство, внимания не обращать: они любят собак больше, чем людей. Значит -- это людоеды!
elkind 21 января 2018 | 08:32
... а вместе с ними - бомжей, нищих и пенсионеров... да и со средним достатком - тоже можно...