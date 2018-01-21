Массовое истребление бездомных животных готовится в России перед чемпионатом мира по футболу, утверждают зоозащитники

Такая программа, по их сведениям, будет проводиться в городах, которые примут матчи первенства. На нее выделяют более 100 миллионов рублей, рассказала «Эху Москвы» директор Фонда защиты городских животных Екатерина Дмитриева.

Дмитриева добавила, что ни одно из ведомств не стремится принять меры по защите животных и соблюдению законодательства.