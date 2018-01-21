Штаб в поддержку выдвижения Путина кандидатом в президенты сегодня сворачивает работу своих точек сбора подписей
Штаб в поддержку выдвижения Владимира Путина кандидатом в президенты сегодня сворачивает работу своих точек сбора подписей. За три недели за самовыдвиженца автографы, как уверяют волонтеры, оставили более полутора миллионов россиян.
Начинавшееся ни шатко, ни валко действо – когда на вопросы о местах сбора подписей точно не могли ответить даже представители «Единой России», ОНФ и организации «Волонтеры Победы» — видимо, подошло к концу. Еще в пятницу было принято решение остановить сбор подписей в поддержку кандидата. Об этом сообщил на брифинге сопредседатель штаба гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин. Однако, на сворачивание процедуры потребовалось некоторое время. Уже с понедельника начнется новый этап в довольно формальной, как многие уверены, процедуре. Подписи будут проверять. Когогин отметил, что подписная кампания была «организованной и качественной», даже несмотря на то, что волонтеры «подвергались давлению и провокациям». О каком давлении идет речь – не уточнялось. Когогин признал, что были случаи, недопустимые для сбора подписных листов, — в частности на двух курганских заводах в рабочее время подписи ставили централизовано. Когогин подчеркнул, что ЦИК пока не подтвердил этот факт, а в штабе решили попросту не принимать подобные подписные листы, поскольку остальных хватит с запасом. Упреки в использовании административного ресурса при сборе подписей в штабе Путина называли безосновательными.
Самовыдвиженцам до 30 января нужно собрать в свою поддержку не менее 300 тысяч подписей. Кроме Путина зарегистрирована еще одна инициативная группа — по выдвижению изобретателя из Костромы Владимира Михайлова.
Комментарии3
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danko_vagina 21 января 2018 | 08:17
Либерал у проктолога. Тот залез уму в зад и говорит: — У вас простатит, геморрой, понадобится дорогостоящее лечение. Как у вас с финансами? — Доктор я же либерал, приглядитесь на мою дырку в жопе, она куёт их там денно и нощно.
popyas 21 января 2018 | 08:30
danko_vagОнальные мечты?ina:
danko_vagina 21 января 2018 | 08:27
Либерал ночью свой стеклянный глаз хранил в стакане с водой. Его жена-либералка как-то ночью захотев воды выпила из стакана все содержимое. На утро ей стало плохо и она направилась к врачу, который осматривая ее упал в обморок. Когда его откачали и начали выяснять причину его отключки, он произнес:
- 20 лет смотрю на задницы, но чтобы задница на меня смотрела увидел впервые!!
Пациентка: - Доктор так я же либералка, а мы в отличие от других всегда должны видеть дерьмо, вот поэтому у нас там вырос третий глаз.