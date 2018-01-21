Жертвами нападения боевиков на отель в Кабуле стали не менее пяти человек

Еще шестеро получили ранения, говорят в МВД Афганистана. Силы безопасности зачистили пять этажей гостиничного комплекса «Интерконтиненталь», убиты двое нападавших. Еще один или два злоумышленника скрываются в здании. Из отеля были выведены порядка 100 человек, 16 из них — иностранцы. В министерстве внутренних дел добавили, что заложников у террористов нет.