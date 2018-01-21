От России на Олимпиаду в Южной Корее, по предварительной оценке, поедут около 200 спортсменов
Как сказал ТАСС вице-премьер Виталий Мутко, окончательное число будет зависеть от игровых видов спорта. В пятницу Международный олимпийский комитет сократил представленный Россией список с 500 до 389 человек. Как добавил Мутко, среди них есть те, кто не соответствует новым критериям. Исполком МОК в связи с допинговым скандалом запретил российским спортсменам выступать на Олимпиаде-2018 под флагом своей страны. В то же время он предоставил возможность чистым спортсменам соревноваться на Играх под олимпийским флагом и в форме с надписью «Олимпийский атлет из России».
Комментарии3
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practolog 21 января 2018 | 08:09
И наши спортсмены вместе с северными корейцами будут выступать под Южно Корейским флагом?!
wrongway1 21 января 2018 | 08:38
practolog: на флаге остров, нарисуют "кримнашь"
belovnikita 21 января 2018 | 08:37
А сколько еще дармоедов, с этой оравой бездельников, поедет?