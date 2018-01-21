КНДР планирует сегодня отправить музыкантов в южнокорейский Пхенчхан для подготовки выступления на зимней Олимпиаде
Визит должен был состояться еще накануне, однако Пхеньян накануне отложил поездку.
В Пхенчхан из Северной Кореи отправятся семь человек, сообщили южнокорейские СМИ со ссылкой на Министерство по делам объединения. Возглавит делегацию Хен Сон Воль, она является солисткой женской музыкальной группы Моранбон. Коллектив считают любимым ансамблем лидера КНДР Ким Чен Ына, а тематика песен в основном патриотическая. В Пхенчхан артисты отправится на два дня, однако с какой композицией они выступит на Олимпиаде, пока не ясно. Ранее было объявлено, что северокорейские атлеты примут участие в соревнованиях по парному фигурному катанию, шорт-треке, горнолыжному спорту и лыжным гонкам. А в женском хоккее сыграет объединенная корейская команда. Также спортсмены из двух стран впервые с 2006 года пройдут под флагом с контуром корейского полуострова.
Всего КНДР собирается направить в Пхенчхан делегацию из 550 человек, включая спортсменов, группу поддержки, мастеров тхэквондо, чиновников и артистов. Игры стартуют 9 февраля.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
practolog 21 января 2018 | 08:15
И кто их там кормить будет до 9 февраля? Или они будут скрести на рис музыкой в подземных переходах?!
belovnikita 21 января 2018 | 08:33
На ту 154)) Пусть на дне черного моря к другим пропагандистам присоединяются!