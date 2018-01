В Великобритании скончался бас-гитарист известных рок-групп The Kinks и The Zombies Джим Родфорд. Незадолго до этого 76-летний музыкант получил травмы в результате падения с лестницы, сообщили его родные. Родфорд играл в группе The Kinks с 1978 по 1996 годы. В нулевые участвовал в возрождении коллектива The Zombies.