В Великобритании скончался бас-гитарист известных рок-групп The Kinks и The Zombies Джим Родфорд
В Великобритании скончался бас-гитарист известных рок-групп The Kinks и The Zombies Джим Родфорд. Незадолго до этого 76-летний музыкант получил травмы в результате падения с лестницы, сообщили его родные. Родфорд играл в группе The Kinks с 1978 по 1996 годы. В нулевые участвовал в возрождении коллектива The Zombies.
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paracetomol 21 января 2018 | 08:21
Tom Petty also R.I.P.