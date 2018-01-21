Македония проведет референдум о смене названия страны

Ее руководство надеется завершить длящийся с 1990-х годов спор с Грецией. Афины требуют изменить название страны, которое совпадает с греческой провинцией. Из-за этого сосед Македонии блокирует ее вступление в НАТО. Также по требованию Греции, страну приняли в ООН под названием «Бывшая югославская Республика Македония». Версии возможного нового названия не разглашаются.

Тем временем сегодня в Салониках ожидается массовый митинг, на котором жители Греции выступят против того, чтобы Афины согласились на название «Македония» для соседней республики.