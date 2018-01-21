Македония проведет референдум о смене названия страны
Ее руководство надеется завершить длящийся с 1990-х годов спор с Грецией. Афины требуют изменить название страны, которое совпадает с греческой провинцией. Из-за этого сосед Македонии блокирует ее вступление в НАТО. Также по требованию Греции, страну приняли в ООН под названием «Бывшая югославская Республика Македония». Версии возможного нового названия не разглашаются.
Тем временем сегодня в Салониках ожидается массовый митинг, на котором жители Греции выступят против того, чтобы Афины согласились на название «Македония» для соседней республики.
Комментарии3
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zztop1960 21 января 2018 | 07:53
Вот и России надо сменить название с " Россия" на " Московия" , а то присвоила Московия себе чужое название , как Румыния ( Романия) вдруг стала наследницей Римской империи
malorus_kiev133 21 января 2018 | 08:09
Македония это Греция. И в неё должна быть возвращена.
paracetomol 21 января 2018 | 08:19
а не похрен ли как называется ? в штатах есть джорджия и есть грузия что по английски джорджия , поставьте перед македония слово новая и будет New Macedonia - норм название