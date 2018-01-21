Азербайджанский беспилотник нанес удар по территории Нагорного Карабаха, утверждают в непризнанной республике

Это произошло на линии соприкосновения. Летательный аппарат сбросил на армянские позиции минометную мину, рассказали в министерстве обороны Нагорного Карабаха. Никто не пострадал, добавляют в военном ведомстве. Официальных комментариев от азербайджанской стороны пока не поступало.