Многотысячные демонстрации проходят в американских городах в годовщину инаугурации президента Дональда Трампа
Многие акции, как и год назад, называются «Марш женщин». Наиболее крупные – в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Чикаго и Денвере. Участники выступают за защиту прав женщин, иммигрантов, ЛГБТ-сообщества, а также против политики администрации Трампа и его высказываний, которые демонстранты считают сексистскими. К ним присоединились участники движения против сексуального насилия. Дональд Трамп в твиттере ответил, что его администрация добилась самого низкого уровня безработицы среди женщин за последние 18 лет.
Комментарии3
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practolog 21 января 2018 | 07:40
Бардак в США, а нашу галеру одиночными пикетами не раскачать!
liquidsky__ 21 января 2018 | 07:44
Ни..., пи... и пра... против Трампа.
Точно святой )
practolog 21 января 2018 | 08:06
liquidsky__:
Там сейчас страшней, чем в Египте после теракта - лучше туда не совать ся!