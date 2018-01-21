Многотысячные демонстрации проходят в американских городах в годовщину инаугурации президента Дональда Трампа

Многие акции, как и год назад, называются «Марш женщин». Наиболее крупные – в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Чикаго и Денвере. Участники выступают за защиту прав женщин, иммигрантов, ЛГБТ-сообщества, а также против политики администрации Трампа и его высказываний, которые демонстранты считают сексистскими. К ним присоединились участники движения против сексуального насилия. Дональд Трамп в твиттере ответил, что его администрация добилась самого низкого уровня безработицы среди женщин за последние 18 лет.