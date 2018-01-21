Жертвами пожара в квартире на северо-востоке Москвы стали четыре человека

Как сказали в правоохранительных органах, одна женщина доставлена в больницу. Возгорание произошло в доме по улице Лосевская. Из здания были эвакуированы десять человек. Соседи утверждают, что в квартире постоянно собирались компании, которые распивали спиртные напитки. Сейчас проводится доследственная проверка.