Жертвами пожара в квартире на северо-востоке Москвы стали четыре человека
Как сказали в правоохранительных органах, одна женщина доставлена в больницу. Возгорание произошло в доме по улице Лосевская. Из здания были эвакуированы десять человек. Соседи утверждают, что в квартире постоянно собирались компании, которые распивали спиртные напитки. Сейчас проводится доследственная проверка.
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