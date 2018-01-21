Северная Корея отправит на Олимпиаду в Пхенчхан 22 атлета

На церемонии открытия они пройдут под одним флагом со спортсменами из Южной Кореи, рассказали в Международном олимпийском комитете. Северокорейцы будут представлены в трех видах спорта и пяти дисциплинах. Кроме того, Пхеньян и Сеул договорились, что на Олимпиаде выступит совместная женская сборная по хоккею.