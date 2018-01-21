Северная Корея отправит на Олимпиаду в Пхенчхан 22 атлета
На церемонии открытия они пройдут под одним флагом со спортсменами из Южной Кореи, рассказали в Международном олимпийском комитете. Северокорейцы будут представлены в трех видах спорта и пяти дисциплинах. Кроме того, Пхеньян и Сеул договорились, что на Олимпиаде выступит совместная женская сборная по хоккею.
Комментарии6
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practolog 21 января 2018 | 07:42
С атлетами у них хорошо - на голом рисе в КНДР весом не забалуешь!
condor00 21 января 2018 | 07:47
Лучшей идеи наверно не придумать. Остаётся пожелать свершения задуманного.
bazilgu 21 января 2018 | 07:47
Это ужЕ кое- что.
zztop1960 21 января 2018 | 07:49
Сборная Сирии, под одним флагом спортсмены из ИГИЛ , асадовцы, курды, оппозиция , русские солдаты и ихтамнеты
liberal_rodinu_predal 21 января 2018 | 07:58
zztop1960: ну раз даже Ким Чен Ын и киевская хунта своих спортсменом отправили, то почему бы всем остальным маргинальным образованиям не принять участие?
stoik33 21 января 2018 | 07:50
А если атлеты возвращаться не захотят?