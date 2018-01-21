Велопарад дедов морозов и снегурочек пройдет сегодня в Петербурге
Акцию не согласовали с властями города.
Десятки якобы представителей Великого Устюга в красных и синих шубах сядут на велосипеды. В половину третьего они начнут свой путь на Петроградской стороне, пытаясь крутить педали и лавируя между сугробами и наледями, коих в Петербурге нынешней зимой немало. Тем более что многие горожане жалуются на уборку тротуаров и дорог. Задача мероприятия, как обозначают ее организаторы, — познакомить участников как с удобствами, так и с минусами велоинфраструктуры города. При этом они отмечают, что Петроградская сторона — одна из развитых локаций в этом плане. Те же организаторы, представители структуры «Велосипедизация Санкт-Петербурга», замечают, что проект не согласован с властями города. Для него не предусмотрено сопровождение ГИБДД или перекрытие движения. СМИ обращают на это внимание водителей, которые могут оказаться рядом. Финишировать через пару часов деды со снегурками планируют на Дворцовой площади, причем принять участие могут все желающие, лишь бы был необходимый наряд.
Температура в Петербурге в течение дня будет опускаться до минус 10 градусов. Синоптики также прогнозируют снегопад.
Комментарии3
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antimrakobes 21 января 2018 | 07:10
Задача мероприятия, как обозначают ее организаторы, — познакомить участников как с удобствами, так и с минусами велоинфраструктуры города.
Это зимой-то? О_О
practolog 21 января 2018 | 07:16
Ну и ехали бы на Дворцовую площадь на такси. Что там бомбил мало?!
alo0000 21 января 2018 | 07:22
А персонаж и дэушка возглавят это.