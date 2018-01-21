Алексею Малобродскому не разрешают телефонные звонки семье
Фигуранту дела «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова Алексею Малобродскому не разрешают телефонные звонки семье. Такое право у него есть, но воспользоваться им он не может, сказала «Эху» адвокат Малобродского Ксения Карпинская.
Бывший генеральный продюсер «Седьмой студии» и экс-директор Гоголь-центра, Алексей Малобродский – единственный из обвиняемых по делу Кирилла Серебренникова, который находится не под домашним арестом, а содержится в СИЗО.
Комментарии1
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practolog 21 января 2018 | 07:10
Любят у нас по телефону трепаться. Семья и так знает, что у него все хорошо!