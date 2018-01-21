Фигуранту дела «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова Алексею Малобродскому не разрешают телефонные звонки семье. Такое право у него есть, но воспользоваться им он не может, сказала «Эху» адвокат Малобродского Ксения Карпинская.

Бывший генеральный продюсер «Седьмой студии» и экс-директор Гоголь-центра, Алексей Малобродский – единственный из обвиняемых по делу Кирилла Серебренникова, который находится не под домашним арестом, а содержится в СИЗО.