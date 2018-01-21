Социал-демократы Германии сегодня примут решение о возможности коалиционных переговоров с консервативным блоком

Социал-демократическая партия Германии сегодня на своем съезде должна принять решение о возможности коалиционных переговоров с консервативным блоком. От голосования делегатов зависит судьба дальнейших шагов на пути образования правительства ФРГ.

Такой напряженной атмосферы перед съездом германских социал-демократов не было уже давно. Если 600 делегатов проголосуют против результатов программного зондирования трех партий большой коалиции, дальнейших переговоров по ее образованию не будет. Для создания нового правительства ФРГ останутся две возможности – новые выборы или правительство меньшинства.

Председателю СДПГ Мартину Шульцу не удалось консолидировать партию после успешных предварительных переговоров с консервативным блоком под руководством Ангелы Меркель. Несмотря на явные подвижки по вопросам рынка труда, ослабления налогового бремени, здравоохранения, пенсионного обеспечения и детских пособий, многие социал-демократы отказываются от участия в большой коалиции. Причина – страх окончательно потерять партийный профиль и доверие избирателей в роли малого партнера, вынужденного вести соглашательскую политику.

Для Ангелы Меркель два других пути образования правительства были бы менее желательны. Однако и в случае создания большой коалиции существует реальная опасность того, что Меркель не удастся продержаться на посту канцлера все четыре года. Ведь даже при положительном исходе голосования не исключено, что позднее СДПГ будет оказывать сопротивление.