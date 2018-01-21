Сухопутные войска Турции уже сегодня могут приступить к операции против курдских отрядов на севере Сирии

В Анкаре сообщают, что их подразделения будут действовать в районе города Африн совместно с отрядами сирийской оппозиции. Накануне турецкое руководство объявило о начале операции «Оливковая ветвь» против сил самообороны курдов. В Анкаре их считают террористами.

Этот конфликт выгоден для России, считает военный обозреватель «Новой газеты» Павел Фельгенгауэр. Он добавил, что возможный разрыв отношений Турции с Европой позволил бы России контролировать черноморские проливы. Наше Минобороны накануне сообщило, что российские военнослужащие были выведены из района Африн в связи с турецкой операцией.