Сухопутные войска Турции уже сегодня могут приступить к операции против курдских отрядов на севере Сирии
В Анкаре сообщают, что их подразделения будут действовать в районе города Африн совместно с отрядами сирийской оппозиции. Накануне турецкое руководство объявило о начале операции «Оливковая ветвь» против сил самообороны курдов. В Анкаре их считают террористами.
Этот конфликт выгоден для России, считает военный обозреватель «Новой газеты» Павел Фельгенгауэр. Он добавил, что возможный разрыв отношений Турции с Европой позволил бы России контролировать черноморские проливы. Наше Минобороны накануне сообщило, что российские военнослужащие были выведены из района Африн в связи с турецкой операцией.
Комментарии7
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practolog 21 января 2018 | 07:07
Вот и правильно, мы должны заткнуть выход в Средиземное море и вход в Черное!
vaka257 21 января 2018 | 07:19
Надо понимать,что турецкая армия будет действовать совместно с той оппозицией,которую бомбил Путин...Кого тогда поддерживал Путин в районе Африн,откуда бежали российские войска?...
practolog 21 января 2018 | 07:22
vaka257:
Не Путин, а все мы - россияне!
stanislav1975 21 января 2018 | 07:33
practolog: За всех отучаемся говорить.
practolog 21 января 2018 | 07:37
stanislav1975:
Мы всем заткнем!
alo0000 21 января 2018 | 07:30
Турция оккупирует часть Сирии. Российское руководство рекомендовало сирийскому на этот раз не просить помощи в борьбе с агрессором. Честная и открытая политика. Что-то не слышно гневных заявлений Захаровой. А, ей некогда, она сидит в приемной "союза журналистов" США.
vaka257 21 января 2018 | 07:35
Немного истории:21 января 1775 на Болотной площади в Москве казнен Емельян Пугачев. «Прости, народ православный»