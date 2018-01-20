Пилот авиакомпании «Бритиш эйрвейз» в Лондоне был снят с рейса из-за подозрения, что он был пьян
Как пишет британская газета «Сан», сотрудники полиции поднялись на борт самолета и надели на второго пилота наручники. Это произошло в четверг, когда «Боинг 777» должен был вылететь на Маврикий. Авиаперевозчик извинился перед пассажирами за задержку рейса. В компании подчеркнули, что крайне серьезно относятся к этому происшествию.
Комментарии4
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kdv75 20 января 2018 | 20:40
Как окажется в это и в случае с экипажем в Дюссельдорфе прослеживался Российский следок
duch_nic 20 января 2018 | 20:46
kdv75: Второй пилот - явный ватник и агент Путина.
iwanow62 20 января 2018 | 20:43
Реально-Молодцы!
skulll 20 января 2018 | 20:47
-Пьяного пилота сняли с рейса...
-Ха-ха-ха, дремучая рашка, Путин развалил авиацию...
-Это в Британии
-Ну бывает, никто не застрахован от этого.