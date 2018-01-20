Пилот авиакомпании «Бритиш эйрвейз» в Лондоне был снят с рейса из-за подозрения, что он был пьян

Как пишет британская газета «Сан», сотрудники полиции поднялись на борт самолета и надели на второго пилота наручники. Это произошло в четверг, когда «Боинг 777» должен был вылететь на Маврикий. Авиаперевозчик извинился перед пассажирами за задержку рейса. В компании подчеркнули, что крайне серьезно относятся к этому происшествию.