В Норвегии попросили ФИФА ускорить расследование о возможном употреблении допинга российскими футболистами
С заявлением выступил глава Федерации футбола Норвегии Терье Свендсен. Как передают местные СМИ, он выразил надежду, что ФИФА в случае необходимости отстранит россиян от соревнований.
Комментарии4
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seryj_wolk 20 января 2018 | 20:36
Вот будет хохма, если отстранят рфскую сборную от ЧМ.☺
glotov 20 января 2018 | 20:36
Рыжие боятся конкуренции на олимпиаде.
sproter 20 января 2018 | 20:41
В Норвегии не смотрели игры нашей сборной?
Там пора в суд по правам человека подавать, за истязание болельщиков и игроков.
kokapu 20 января 2018 | 20:44
В Норвегии попросили ФИФА ускорить расследование о возможном употреблении допинга российскими футболистами
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Если эти инвалиды так под допингом играют, то без него они просто скончаются от немощи прямо на футбольном поле.