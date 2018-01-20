Команда шоу «Вечерний Ургант» выложила видео в поддержку ульяновских курсантов

Это фрагмент программы от 2015 года, где ее участники танцуют под песню Satisfaction. Ее наложили при монтаже. Ролик в «Инстаграмме» посмотрели больше миллиона человек. Ранее в соцсетях стали выкладывать подобные видео в поддержку курсантов Ульяновского института гражданской авиации, которые в общежитии танцевали в фуражках и трусах, потом выложили ролик в сеть. Их хотели отчислить, но прокуратура не нашла оснований.